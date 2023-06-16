Исаевич: КМСП предлагает комплексные решения для бизнеса в области ВЭД

Posted Сегодня, 13:21
Published Сегодня, 13:21
Modified Сегодня, 13:21
Updated Сегодня, 13:21
Об этих услугах рассказал на одном из мероприятий в рамках ПМЭФ-2023 гендиректор Корпорации МСП Александр Исаевич, пишет ria.ru.
Исаевич отметил, что нестабильность валют и антироссийские санкции создали определенные трудности для отечественного бизнеса. Это в том числе дефицит техники. Некоторые бизнесмены рассматривают возможность приобретения бывшего в употреблении оборудования, чтобы сохранить рентабельность бизнеса.
Весной текущего года МСП Банк запустил новую услугу — экспресс-кредит на покупку бывшей в употреблении техники, в том числе зарубежного производства. Аналитики банка сообщили, что на такие кредиты поступили заявки уже на 200 млн рублей.
Что касается нового импортного оборудования, то «МСП Лизинг» может предоставлять его по договору о лизинге на срок до 7 лет по ставке в 8%.
Корпорация МСП предлагает льготы и по расчетно-кассовому обслуживанию для бизнеса, ведущего ВЭД. Наличие корреспондентского счета в МСП Банке позволяет вести расчеты в белорусских рублях, индийской, китайской, а также других национальных валютах.
Глава «Опоры России» Александр Калинин отметил, что расчеты в национальных валютах расширяют возможности бизнеса. Также он акцентировал внимание на том, что новые инструменты Корпорации МСП необходимы в период структурной перестройки экономики и развития внутреннего рынка. Что касается льгот на покупку иностранной техники, то, по его словам, они делают инвестиции в собственный бизнес менее рискованными.