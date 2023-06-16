Исаевич: КМСП предлагает комплексные решения для бизнеса в области ВЭД

Глава «Опоры России» Александр Калинин отметил, что расчеты в национальных валютах расширяют возможности бизнеса. Также он акцентировал внимание на том, что новые инструменты Корпорации МСП необходимы в период структурной перестройки экономики и развития внутреннего рынка. Что касается льгот на покупку иностранной техники, то, по его словам, они делают инвестиции в собственный бизнес менее рискованными.