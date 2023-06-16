Инспектор ГИБДД пострадал в ходе погони за молодым мотоциклистом в Тюмени. Фото

Posted Сегодня, 11:00
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Всё произошло на 2-м километре Старого Тобольского тракта. Мотоциклист на Honda не выполнил требование инспекторов об остановке и попытался скрыться.
«В ходе преследования нарушитель создал помеху инспектору полка ДПС ГИБДД, управлявшему служебным мотоциклом. Уходя от столкновения, инспектор допустил съезд на обочину с последующим опрокидыванием. Сотрудник полиции получил травмы», — сообщили в пресс-службе ГИБДД.
Нарушителя удалось задержать, на него составлено 8 административных материалов.
Ранее «Наш город» сообщал, что в начале июня в селе под Тюменью задержали 10-летнего мотоциклиста, который ехал на речку купаться.