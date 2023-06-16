nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости
nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 11:00

Published Сегодня, 11:00

Modified Сегодня, 11:00

Updated Сегодня, 11:00

Изображение материала

Инспектор ГИБДД пострадал в ходе погони за молодым мотоциклистом в Тюмени. Фото

16 июня 2023, 11:00
Фото: ГИБДД

В погоне за молодым мотоциклистом пострадал инспектор ГИБДД. Фото

Сотрудник ГИБДД пострадал в ходе погони за 21-летним мотоциклистом в Тюмени.

Всё произошло на 2-м километре Старого Тобольского тракта. Мотоциклист на Honda не выполнил требование инспекторов об остановке и попытался скрыться.

«В ходе преследования нарушитель создал помеху инспектору полка ДПС ГИБДД, управлявшему служебным мотоциклом. Уходя от столкновения, инспектор допустил съезд на обочину с последующим опрокидыванием. Сотрудник полиции получил травмы», — сообщили в пресс-службе ГИБДД.

Нарушителя удалось задержать, на него составлено 8 административных материалов.

Ранее «Наш город» сообщал, что в начале июня в селе под Тюменью задержали 10-летнего мотоциклиста, который ехал на речку купаться.

Ехал на речку: в селе под Тюменью поймали 10-летнего мотоциклиста
Узнать подробнее
#Александр Мязин#Общество#Новости тюмени#Тюменцы#Происшествия#Безопасность на дорогах
Подпишитесь
Останемся без воды? Чем грозит тюменцам обмеление Туры
Сегодня, 06:57
В Тюменской области в выходные ожидаются заморозки до -5
Сегодня, 07:30
Сколько тратят денег на содержание тюменских чиновников?
Сегодня, 04:02
Депутаты Тюменской областной Думы оценили работу по обращению с ТКО в регионе
Сегодня, 10:13
В Ишиме пропал 13-летний подросток. Его телефон обнаружили в ломбарде
Сегодня, 04:28
Землю в центре Тюмени и на Доме Обороны выставили на продажу за 13 тысяч рублей
Сегодня, 08:00