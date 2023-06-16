Горожане возмутились из-за проведения БДСМ-вечеринок в Тюмени

Posted Сегодня, 10:22
Published Сегодня, 10:22
Modified Сегодня, 10:22
Updated Сегодня, 10:22
Далеко не всем понравились подобные новости, но некоторые тюменцы просили уточнить время и место мероприятия.
«Моя мама в детстве мне говорила что если попаду в плохую компанию то там меня будут угощать алкоголем, наркотиками, соблазнять сексом. Мне 36, с. А где моя плохая компания?», — отметил один из подписчиков Telegram-канала «Наш город».
Новость собрала более 20 комментариев и большое количество репостов.
Ранее «Наш город» отмечал, что женщины могут прийти на вечеринку бесплатно, с мужчин возьмут 700 рублей.