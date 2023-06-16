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Горожане возмутились из-за проведения БДСМ-вечеринок в Тюмени

16 июня 2023, 10:22
Фото: 1MI

Жители Тюмени возмущены БДСМ-вечеринками

Читатели Telegram-канала «Наш город», отреагировали на новость о проведении БДСМ-вечеринок в Тюмени.

Далеко не всем понравились подобные новости, но некоторые тюменцы просили уточнить время и место мероприятия.

«Моя мама в детстве мне говорила что если попаду в плохую компанию то там меня будут угощать алкоголем, наркотиками, соблазнять сексом. Мне 36, с. А где моя плохая компания?», — отметил один из подписчиков Telegram-канала «Наш город».

Новость собрала более 20 комментариев и большое количество репостов.

Ранее «Наш город» отмечал, что женщины могут прийти на вечеринку бесплатно, с мужчин возьмут 700 рублей.

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#Общество#Новости тюмени#Тюменцы#Работа#Бизнес#Александр Мязин
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