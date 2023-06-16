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Главный пляж Тюмени завален мусором. Фото

16 июня 2023, 11:56
Фото: Скрин паблика ВК "ЧС Тюмень", Евгений Мальцевой

На пляже около Тюмени очень много мусора. Фото

На главных пляжах областной столицы полно бытовых отходов. В соцсетях тюменцы жалуются на горожан, которые не убирают за собой после отдыха у реки.

«Сегодня ездили на „Верхний бор“ позагорать и наблюдали ужасную на мой взгляд картину. Неужели сложно за собой убрать, ведь бесплатных пляжей в Тюмени нет», — отметил Евгений Мальцевой в паблике «ЧС Тюмень».

В соцсетях горожане призывают тюменцев ответственнее походить к организации отдыха и убирать мусор за собой.

Сегодня «Наш город» сообщал, что жителям региона разрешили купаться в акватории озера Сингуль около Ялуторовска.

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#Общество#Новости тюмени#Тюменцы#Пляжи Тюмени#Мусор#База отдыха#Александр Мязин
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