Главный пляж Тюмени завален мусором. Фото

Posted Сегодня, 11:56
Published Сегодня, 11:56
Modified Сегодня, 11:56
Updated Сегодня, 11:56
«Сегодня ездили на „Верхний бор“ позагорать и наблюдали ужасную на мой взгляд картину. Неужели сложно за собой убрать, ведь бесплатных пляжей в Тюмени нет», — отметил Евгений Мальцевой в паблике «ЧС Тюмень».
В соцсетях горожане призывают тюменцев ответственнее походить к организации отдыха и убирать мусор за собой.
Сегодня «Наш город» сообщал, что жителям региона разрешили купаться в акватории озера Сингуль около Ялуторовска.