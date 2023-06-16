Движение в районе Плеханова ограничили из-за ремонта путепровода

Posted Сегодня, 05:29
Published Сегодня, 05:29
Modified Сегодня, 05:31
Updated Сегодня, 05:31
Дорожники планируют заменить гидроизоляцию и восстановить выравнивающий слой пролётного строения путепровода и водоотводных трубок, уложить новое дорожное покрытие в течение ближайших недель.
По планам, третий этап ремонтных работ завершится в июле. После этого, начнется реконструкция путепровода на встречном направлении. Она также пройдет в три этапа. Завершение реконструкции состоится в сентября 2023 года.
Ранее «Наш Город» писал, что в тюменские власти выделили из областного бюджета более 4,4 миллионов рублей на работку проектной документации для реконструкции ДНК «Строитель».