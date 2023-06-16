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Движение в районе Плеханова ограничили из-за ремонта путепровода

16 июня 2023, 05:29
Фото: ГУС ТО

В Тюмени стартовал третий этап ремонта путепровода на Обходе Тюмени

В Тюмени стартовал третий этап ремонтных работ на путепроводе через Транссиб в районе Плеханово. Дорожная организация начала демонтаж верхних слоёв асфальтобетона.
Сюжет
Тюмень

Дорожники планируют заменить гидроизоляцию и восстановить выравнивающий слой пролётного строения путепровода и водоотводных трубок, уложить новое дорожное покрытие в течение ближайших недель.

По планам, третий этап ремонтных работ завершится в июле. После этого, начнется реконструкция путепровода на встречном направлении. Она также пройдет в три этапа. Завершение реконструкции состоится в сентября 2023 года.

Ранее «Наш Город» писал, что в тюменские власти выделили из областного бюджета более 4,4 миллионов рублей на работку проектной документации для реконструкции ДНК «Строитель».

На разработку проекта реконструкции ДК «Строитель» потратят более 4,4 млн
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