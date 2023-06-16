Для строительства путепровода через железную дорогу в Тюмени снесут жилые дома

Posted Сегодня, 11:02
Published Сегодня, 11:02
Modified Сегодня, 11:05
Updated Сегодня, 11:05
В опубликованном на сайте администрации Тюмени распоряжении указано, что земельные участки будут изъяты по улицам Магнитогорской, Амурской и Ямской. Под снос попадут десять жилых домов, бани, автозаправочные станции и нежилые здания.
Ранее «Наш Город» писал, что в Тюмени на торги за 13 тысяч рублей выставили земельные участки, предназначенные под реализацию КРТ, в границе улиц Комбинатская — Полярная — Полевая и Елизарова — Холодильная — Харьковская.