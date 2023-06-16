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Для строительства путепровода через железную дорогу в Тюмени снесут жилые дома

16 июня 2023, 11:02
Фото: 1MI

В Тюмени для строительства путепровода через железную дорогу снесут жилые дома и бани

Тюменские власти изымут 26 земельных участков для строительства транспортной развязки через железную дорогу по улице Ставропольской на участке от Московского тракта до Интернациональной.
Сюжет
Тюмень

В опубликованном на сайте администрации Тюмени распоряжении указано, что земельные участки будут изъяты по улицам Магнитогорской, Амурской и Ямской. Под снос попадут десять жилых домов, бани, автозаправочные станции и нежилые здания.

Ранее «Наш Город» писал, что в Тюмени на торги за 13 тысяч рублей выставили земельные участки, предназначенные под реализацию КРТ, в границе улиц Комбинатская — Полярная — Полевая и Елизарова — Холодильная — Харьковская.

Землю в центре Тюмени и на Доме Обороны выставили на продажу за 13 тысяч рублей
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#Валентина Бурнашева#Тюмень#Общество#Новости тюмени#Строительство дорог#Тюменская область
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