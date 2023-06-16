Депутаты Тюменской областной Думы оценили работу по обращению с ТКО в регионе

Тюменская область не только успешно достигла этой цели, но и одной из первых в стране перевыполнила этот показатель. На сегодняшний день доля прошедших сортировку ТКО составила 100%: все содержимое контейнеров проходит обработку на мусоросортировочных заводах в Тюмени, Тобольске и Ишиме. Достичь этого результата субъекты Российской Федерации должны только к 2030 году.