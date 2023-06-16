Депутаты Тюменской областной Думы оценили работу по обращению с ТКО в регионе

Posted Сегодня, 10:13
Published Сегодня, 10:13
Modified Сегодня, 10:15
Updated Сегодня, 10:15
Региональный оператор по обращению с ТКО ежедневно обслуживает более тысячи населенных пунктов Тюменской области. Это почти 19 тысяч площадок, на которых размещено 30 тысяч контейнеров. За 2022 год транспортировщики перевезли более 470 тысяч тонн коммунальных отходов.
Для работы ежедневно задействуется от 130 до 200 единиц спецтранспорта: мусоровозы, ломовозы, бункеровозы, самосвалы, погрузчики, тракторы и другая техника. В транспортировании ТКО занято более 300 человек, которые совершают сотни рейсов. Если бы все эти машины одномоментно выезжали друг за другом из одного гаража, то процесс занял бы более 8 часов, — рассказали в управлении по связям с общественностью регионального оператора ООО «ТЭО».
Согласно задачам национального проекта «Экология» в 2022 году целевой показатель по доле твердых коммунальных отходов, направленных на обработку (сортировку) из общей массы образуемых ТКО в регионе, должен был составить не менее 39,7%.
Тюменская область не только успешно достигла этой цели, но и одной из первых в стране перевыполнила этот показатель. На сегодняшний день доля прошедших сортировку ТКО составила 100%: все содержимое контейнеров проходит обработку на мусоросортировочных заводах в Тюмени, Тобольске и Ишиме. Достичь этого результата субъекты Российской Федерации должны только к 2030 году.
Сегодня Тюменская область продолжает планомерную реализацию экологической реформы. В том числе, создает и совершенствует необходимую инфраструктуру, увеличивая и обновляя места накопления отходов и контейнерный парк. Также в Тюменской области проходит пилотный проект по внедрению раздельного сбора твердых коммунальных отходов на территории областного центра.
В рамках мероприятий этого проекта специализированные контейнеры для вторсырья установлены в 104 общеобразовательных учебных учреждениях, зданиях органов исполнительной власти и торговых центрах города Тюмени.
Отметим, все большую популярность набирает проект «Экодом», который посетили более 17 тысяч тюменцев и гостей города.