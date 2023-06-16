Буцаев: В Башкирии будут реализованы концессионные проекты в сфере обращения с ТКО

Назаров подчеркнул, что башкирские власти рассмотрели предложения о заключении концессий в отношении строительства и запуска объектов по обращению с ТКО в Уфимской агломерации, а также на территориях Дюртюлинского и Краснокамского районов. Отмечается, что речь идет об объектах общей производственной мощностью 600 тысяч тонн в год. Инвестирование в эти три проекта составит примерно десять миллиардов рублей.