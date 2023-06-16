Буцаев: В Башкирии будут реализованы концессионные проекты в сфере обращения с ТКО

Posted Сегодня, 11:24
Published Сегодня, 11:24
Modified Сегодня, 11:24
Updated Сегодня, 11:24
Как рассказал гендиректор публично-правовой компании «Российский экологический оператор» Денис Буцаев, в рамках подписанного соглашения предусмотрено взаимодействие по проектам, связанным со строительством на территории республики новых КПО, а также с реконструкцией и модернизацией действующих комплексов. При реализации проектов используется концессионный механизм. Буцаев отметил, что все большее количество российских субъектов стремятся заключать концессионные соглашения при реализации подобных проектов, сообщает издание mkset.ru.
Сообщается, что ППК «РЭО» рассмотрит возможность финансирования инвестпроектов в Башкирии, в том числе за счет средств от выпуска облигаций компании.
Назаров подчеркнул, что башкирские власти рассмотрели предложения о заключении концессий в отношении строительства и запуска объектов по обращению с ТКО в Уфимской агломерации, а также на территориях Дюртюлинского и Краснокамского районов. Отмечается, что речь идет об объектах общей производственной мощностью 600 тысяч тонн в год. Инвестирование в эти три проекта составит примерно десять миллиардов рублей.