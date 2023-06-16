Буцаев: РЭО и «Сибстекло» будут совместно работать над утилизацией стеклянных отходов

Posted Сегодня, 10:10
Published Сегодня, 10:10
Modified Сегодня, 10:10
Updated Сегодня, 10:10
По словам гендиректора РЭО Дениса Буцаева, данный проект поможет улучшить направление по переработке стекла и производству из стеклобоя востребованной продукции. Объект, способный обрабатывать до 200 000 тонн стеклянных отходов, будет запущен в экопромпарке СФО, пишет atas.info.
Буцаев отметил, что новое крупное предприятие по переработке стекла позволит закрыть около 50% потребности в переработке данного типа отходов в Сибирском федеральном округе. Он также сообщил, что Российский экологический оператор и компания «Сибстекло» разработали план для реализации данного проекта, который может быть масштабирован на другие регионы.
Стоимость строительства одного подобного комплекса по переработке стекла составляет около 340 млн рублей. В рамках пилотного проекта разработан вариант быстрого демонтажа и переноса производства в любой другой экопромпарк.
При сохранении запланированного уровня финансирования первый этап можно будет реализовать в течение года, до второго квартала 2024 года. В то же время работа будет проводиться по расширению данного проекта на другие субъекты Российской Федерации.