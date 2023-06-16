Буцаев: РЭО и Магадан вместе реализуют проект по созданию объекта по обращению с ТКО

На ПМЭФ-2023 прошла встреча губернатора Магаданской области Сергея Носова и гендиректора ППК «РЭО» Дениса Буцаева. На ней обсуждалось взаимодействие по созданию в регионе объекта по обращению с твёрдыми коммунальными отходами.

По словам Буцаева, мощность возводимых на основе концессии объектов составит 55 000 тонн в год. Это позволит обрабатывать более 80% отходов региона, пишет vostokmedia.com. Он отметил, что общая стоимость данного проекта оценивается в 6,5 млрд рублей. Российский экологический оператор намерен внести до 5 млрд руб. Деньги поступят от размещения облигаций РЭО. Сообщается о планах выхода на финансирование уже осенью 2023-го. ООО «Магаданская экологическая концессия» реализует проект по возведению этих мощностей. На встрече обсуждалась и возможность включения проекта в план развития региона.