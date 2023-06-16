Буцаев: 11,3 млрд с размещения облигаций РЭО пойдут на проекты в сфере ТКО

Напомним, что Российский экологический оператор существует уже 4 года. Компанию создали в начале 2019 года по указу Владимира Путина для формирования комплексной системы обращения с ТКО в нашей стране. В рамках нацпроекта «Экология» РЭО должен достичь двукратного сокращения объемов захоронения ТКО к 2030 году и стопроцентной сортировки отходов. Достижение таких показателей невозможно без построения экономики замкнутого цикла.