Буцаев: 11,3 млрд с размещения облигаций РЭО пойдут на проекты в сфере ТКО

Posted Сегодня, 08:47
Published Сегодня, 08:47
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Updated Сегодня, 08:47
Глава РЭО Денис Буцаев заявил, что полученные от размещения облигаций средства будут направлены на поддержку и модернизацию действующих объектов компании «Ситиматик». Общая мощность указанных объектов составляет 1,56 млн тонн отходов в год, пишет udm-info.ru.
Поддержка проектов позволит увеличить выборку вторсырья до 10–21% от входящего потока ТКО и обеспечить стабильную работу мусоросортировочных комплексов компании в шести субъектах Российской Федерации.
Напомним, что Российский экологический оператор существует уже 4 года. Компанию создали в начале 2019 года по указу Владимира Путина для формирования комплексной системы обращения с ТКО в нашей стране. В рамках нацпроекта «Экология» РЭО должен достичь двукратного сокращения объемов захоронения ТКО к 2030 году и стопроцентной сортировки отходов. Достижение таких показателей невозможно без построения экономики замкнутого цикла.