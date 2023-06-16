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Буцаев: 11,3 млрд с размещения облигаций РЭО пойдут на проекты в сфере ТКО

16 июня 2023, 08:47
Фото: Википедия
ППК «Российский экологический оператор» (РЭО) выделила 11,3 млрд рублей на поддержку инфраструктурных проектов в сфере обращения с твердыми коммунальными отходами.

Глава РЭО Денис Буцаев заявил, что полученные от размещения облигаций средства будут направлены на поддержку и модернизацию действующих объектов компании «Ситиматик». Общая мощность указанных объектов составляет 1,56 млн тонн отходов в год, пишет udm-info.ru.

Поддержка проектов позволит увеличить выборку вторсырья до 10–21% от входящего потока ТКО и обеспечить стабильную работу мусоросортировочных комплексов компании в шести субъектах Российской Федерации.

Напомним, что Российский экологический оператор существует уже 4 года. Компанию создали в начале 2019 года по указу Владимира Путина для формирования комплексной системы обращения с ТКО в нашей стране. В рамках нацпроекта «Экология» РЭО должен достичь двукратного сокращения объемов захоронения ТКО к 2030 году и стопроцентной сортировки отходов. Достижение таких показателей невозможно без построения экономики замкнутого цикла.

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