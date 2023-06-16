Банк ДОМ. РФ рассказал о росте ипотек, оформленных цифровым способом

«Общий объем электронно выданных жилищных кредитов с начала года составил около 50 миллиардов рублей, что превышает показатель за аналогичный период прошлого года в полтора раза. Банк планирует расширить использование цифровой ипотеки и достичь доли в 90% к концу года. Это не только удобство и экономия времени, но и оптимизация бизнес-процессов, а также снижение операционных расходов банка, что в конечном итоге сказывается на стоимости ипотечных кредитов», — отметил вице-президент Банка ДОМ.РФ Кирилл Варенцов.