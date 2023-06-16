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Банк ДОМ. РФ рассказал о росте ипотек, оформленных цифровым способом

16 июня 2023, 14:15
Фото: пресс-служба ДОМ.РФ
С начала 2023 года около 10 000 семей воспользовались возможностью получить цифровую ипотеку от Банка ДОМ.РФ, что составляет более 60% от общего числа выданных кредитов. Для оформления кредитных документов эти семьи использовали усиленную квалифицированную электронную подпись (УКЭП).

Самым популярным каналом для оформления ипотеки удаленно является Москва (с ростом в 1,5 раза по сравнению с прошлым годом), за ней следуют Краснодар (с ростом в 2 раза), Екатеринбург (+10%), Санкт-Петербург (-8%) и Нижний Новгород (с ростом в 2 раза).

Также в десятке лидеров находятся Ростов-на-Дону (с ростом в 2 раза), Красноярск (+20%), Тюмень (-6%), Казань (+10%) и Владивосток (+18%).

«Общий объем электронно выданных жилищных кредитов с начала года составил около 50 миллиардов рублей, что превышает показатель за аналогичный период прошлого года в полтора раза. Банк планирует расширить использование цифровой ипотеки и достичь доли в 90% к концу года. Это не только удобство и экономия времени, но и оптимизация бизнес-процессов, а также снижение операционных расходов банка, что в конечном итоге сказывается на стоимости ипотечных кредитов», — отметил вице-президент Банка ДОМ.РФ Кирилл Варенцов.

По его словам, общая тенденция к внедрению цифровых и удаленных форматов также связана с ростом финансовой грамотности населения. Люди стали больше доверять дистанционному обслуживанию и готовы заключать крупные и важные сделки удаленно, включая сделки с недвижимостью. Эта тенденция особенно ярко выражена в крупных городах.

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