АНО «Диалог»: Россияне предпочитают отечественные бренды

Posted Сегодня, 16:51
Published Сегодня, 16:51
Modified Сегодня, 16:53
Updated Сегодня, 16:53
Владимир Табак, глава АНО «Диалог» и АНО «Диалог Регионы», продемонстрировал в рамках дискуссии данные социологического исследования, согласно которому 77% респондентов поддержали создание новых и развитие существующих отечественных брендов вместо возвращения зарубежных.
По результатам опроса, проведенного «Диалогом», среди онлайн-сервисов и платформ наиболее популярными стали «Яндекс», «Госуслуги» и VK.
Что касается сферы транспортных перевозок, в тройку лидеров вырвались РЖД, «Аэрофлот» и КАМАЗ. В отрасли банковских услуг лидирует Сбер. По словам президента ПАО «Сбербанк Россия» Германа Грефа, если оценить топ-50 отечественных брендов, то можно увидеть, что лишь 9 из них являются действительно российскими. По мнению Грефа, отсутствие сильных брендов в стране обусловлено несколькими факторами, среди которых первый — отношение к политике брендов в образовательной сфере, второй — отсутствие построения бренда, пронизывающего всю компанию, и третий — нехватка обеспечения управления полным жизненным циклом бренда, требующего не меньше инвестиций, чем сама продукция.
Владимир Табак отметил, что 46% граждан не ощущают разницы между зарубежными товарами и их отечественными аналогами. Также в ходе опроса выяснилось, что свыше 50% россиян уверены, что уход западных компаний положительно сказался на экономике страны. «В целом жители России некритично относятся к уходу иностранных компаний. 67% респондентов по этому поводу испытывают либо безразличие, либо спокойствие», — объяснил он.
Также в ходе сессии обсуждались новые экономические условия и преимущества, открывшиеся перед отечественным бизнесом с уходом иностранных конкурентов. Основными возможностями для роста участники обозначили создание сильного бренда, правильное позиционирование и продвижение продукта — эти факторы позволят продукции отечественных предприятий занять достойное место в потребительской корзине россиян.