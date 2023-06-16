АНО «Диалог»: Россияне предпочитают отечественные бренды

Что касается сферы транспортных перевозок, в тройку лидеров вырвались РЖД, «Аэрофлот» и КАМАЗ. В отрасли банковских услуг лидирует Сбер. По словам президента ПАО «Сбербанк Россия» Германа Грефа, если оценить топ-50 отечественных брендов, то можно увидеть, что лишь 9 из них являются действительно российскими. По мнению Грефа, отсутствие сильных брендов в стране обусловлено несколькими факторами, среди которых первый — отношение к политике брендов в образовательной сфере, второй — отсутствие построения бренда, пронизывающего всю компанию, и третий — нехватка обеспечения управления полным жизненным циклом бренда, требующего не меньше инвестиций, чем сама продукция.