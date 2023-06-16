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АНО «Диалог»: Россияне предпочитают отечественные бренды

16 июня 2023, 16:51
Фото: АНО «Диалог»
Участники сессии ПМЭФ «Отечественные бренды: новые возможности для роста» обсудили отношение россиян к отечественным брендам.

Владимир Табак, глава АНО «Диалог» и АНО «Диалог Регионы», продемонстрировал в рамках дискуссии данные социологического исследования, согласно которому 77% респондентов поддержали создание новых и развитие существующих отечественных брендов вместо возвращения зарубежных.

По результатам опроса, проведенного «Диалогом», среди онлайн-сервисов и платформ наиболее популярными стали «Яндекс», «Госуслуги» и VK.

Что касается сферы транспортных перевозок, в тройку лидеров вырвались РЖД, «Аэрофлот» и КАМАЗ. В отрасли банковских услуг лидирует Сбер. По словам президента ПАО «Сбербанк Россия» Германа Грефа, если оценить топ-50 отечественных брендов, то можно увидеть, что лишь 9 из них являются действительно российскими. По мнению Грефа, отсутствие сильных брендов в стране обусловлено несколькими факторами, среди которых первый — отношение к политике брендов в образовательной сфере, второй — отсутствие построения бренда, пронизывающего всю компанию, и третий — нехватка обеспечения управления полным жизненным циклом бренда, требующего не меньше инвестиций, чем сама продукция.

Владимир Табак отметил, что 46% граждан не ощущают разницы между зарубежными товарами и их отечественными аналогами. Также в ходе опроса выяснилось, что свыше 50% россиян уверены, что уход западных компаний положительно сказался на экономике страны. «В целом жители России некритично относятся к уходу иностранных компаний. 67% респондентов по этому поводу испытывают либо безразличие, либо спокойствие», — объяснил он.

Также в ходе сессии обсуждались новые экономические условия и преимущества, открывшиеся перед отечественным бизнесом с уходом иностранных конкурентов. Основными возможностями для роста участники обозначили создание сильного бренда, правильное позиционирование и продвижение продукта — эти факторы позволят продукции отечественных предприятий занять достойное место в потребительской корзине россиян.

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