Александр Моор обсудил на форуме ПМЭФ-2023 проблему кадрового голода в регионах

Posted Сегодня, 13:45
Published Сегодня, 13:45
Modified Сегодня, 13:45
Updated Сегодня, 13:45
Директор департамента региональных программ АНО «Экспертный институт социальных исследований» подчеркнула, что любой «сильный управленец» сделать всю работу «в одно лицо» просто не сможет. Сейчас российские губернаторы обсуждают одну из основных проблем — кадровый состав.
«Во многих регионах идет битва за умы, за человеческий ресурс. Да, с одной стороны можно сказать, что хороших управленцев, которые решают кадровый вопрос, нужно делать в первую очередь. Всегда сложно сформировать правильную управленческую команду», — отметила Дарья Кислицына.
Эксперт высказалась по поводу работы действующей сейчас «Школы губернаторов».
«Преимущественно все зависит от самого человека. Но конечно государство должно создавать свою систему подготовки кадров. Я выступаю за системы подготовки управленческих кадров потому, что в какой-то момент видно класс. За 1 или 2 года не очень понятна ситуация с обучением, но за 5 или 6 лет всё уже прогнозируемо», — отметила директор департамента региональных программ АНО «Экспертный институт социальных исследований».
Дарья Кислицына заметила, что в плане обучения в «Школе губернаторов» возрастных ограничений нет. Сейчас средний возраст управленческих кадров «40 — 50 лет».
«Чтобы управлять людьми — нужен жизненный опыт. Горизонт планирования у управленца 20 — 30 лет вперёд», — сообщил эксперт.
Она отметила, что работающая модель управления в регионах формируется в течение 3 — 4 лет. В этом отношении Россию сложно сравнивать в такими странами как Норвегия.
«Должна быть преемственность. Страна огромная», — сообщила Дарья Кислицына.
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