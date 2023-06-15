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Житель Тюмени весит 300 килограмм, он не может ходить и работать

15 июня 2023, 13:23
Фото: 1MI

В Тюмени мужчина весит 300 килограмм. Он остался без средств к существованию

Житель Тюмени весит больше 300 килограмм. На данный момент мужчина остался без средств к существованию.

По данным 72.ру, он никак не может получить инвалидность. При этом 60-летний Леонид вот уже несколько лет не выходит из дома, ему помогают соседи.

«Медики отказывают ему в инвалидности и говорят, что нужно госпитализировать его для обследования, но возможности вытащить Леонида из дома нет. Врачи скорой помощи его не забирают в больницу, заставляют писать отказ от госпитализации», — сообщил 72.ру знакомый тюменца.

Жена Леонида умерла, других родственников у него нет. В департаменте здравоохранения Тюменской области пообещали разобраться в этой ситуации.

Ранее «Наш город» рассказывал о тюменке, которая тоже весила 300 килограмм. В настоящий момент она умерла.

Историю тюменки с весом более 300 килограммов расскажут на передаче Андрея Малахова
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#Общество#Новости тюмени#Тюменцы#Лишний вес#Работа#Александр Мязин
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