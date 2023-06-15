Житель Тюмени весит 300 килограмм, он не может ходить и работать

Posted Сегодня, 13:23
Published Сегодня, 13:23
Modified Сегодня, 13:23
Updated Сегодня, 13:23
По данным 72.ру, он никак не может получить инвалидность. При этом 60-летний Леонид вот уже несколько лет не выходит из дома, ему помогают соседи.
«Медики отказывают ему в инвалидности и говорят, что нужно госпитализировать его для обследования, но возможности вытащить Леонида из дома нет. Врачи скорой помощи его не забирают в больницу, заставляют писать отказ от госпитализации», — сообщил 72.ру знакомый тюменца.
Жена Леонида умерла, других родственников у него нет. В департаменте здравоохранения Тюменской области пообещали разобраться в этой ситуации.
Ранее «Наш город» рассказывал о тюменке, которая тоже весила 300 килограмм. В настоящий момент она умерла.