Житель Тюмени весит 300 килограмм, он не может ходить и работать

«Медики отказывают ему в инвалидности и говорят, что нужно госпитализировать его для обследования, но возможности вытащить Леонида из дома нет. Врачи скорой помощи его не забирают в больницу, заставляют писать отказ от госпитализации», — сообщил 72.ру знакомый тюменца.