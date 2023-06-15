Запах гари в Тюмени, десятки млрд рублей вложат в регион, 10 млн на премии чиновникам

Posted Сегодня, 18:52
Published Сегодня, 18:52
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Тюмень 15 июня накрыл смог из-за пожаров в Свердловской области.
В Тюменской области действуют два лесных пожара, один из которых локализован. Термоточки находятся в Уватском и Ишимском районах.
Согласно данным сервиса IQAir, в Тюмени на данный момент индекс качества воздуха и концентрация вредных веществ пока находятся в норме.
«Сибинтел-Холдинг» вложит в экономику Тюменской области десятки миллиардов рублей.
Застройщик в ближайшие 5 лет реализует проекты на 30 млрд рублей. У компании интересы в самых разных сферах. В ближайшее время планируется реконструкция птицефабрики «Пышминская», расширение термального комплекса в Тюмени, строительство новых туристических объектов, логистическо-складского центра, объектов малой энергетики.
Стоит отметить, что холдинг — это тюменская компания. Организация работает более 20 лет. В настоящий момент «Сибинтел-Холдинг» набирает персонал, компании нужны бухгалтеры, директор по маркетингу, мастера СМР.
В Тюмени одному из департаментов выделили 10 миллионов рублей на премии.
Правительство вложится в выплату премий сотрудникам департамента имущественных отношений. Деньги предназначаются должностным лицам, замещающих государственные должности, должности государственной гражданской службы, работников органов государственной власти.
Стоит отметить, что на содержание губернатора региона увеличат на 5 миллионов рублей. В этом году на нужды главы Тюменской области из областного бюджета планируют потратить более 22 миллионов рублей.