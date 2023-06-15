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Запах гари в Тюмени, десятки млрд рублей вложат в регион, 10 млн на премии чиновникам

15 июня 2023, 18:52
Фото: 1MI

Десятки млрд рублей вложат в регион, 10 млн на премии чиновникам, запах гари в Тюмени

В областную столицу вернулся запах гари. Жители Зареки, Червишевского тракта пожаловались на дымку.

Тюмень 15 июня накрыл смог из-за пожаров в Свердловской области.

В Тюменской области действуют два лесных пожара, один из которых локализован. Термоточки находятся в Уватском и Ишимском районах.

Согласно данным сервиса IQAir, в Тюмени на данный момент индекс качества воздуха и концентрация вредных веществ пока находятся в норме.

«Сибинтел-Холдинг» вложит в экономику Тюменской области десятки миллиардов рублей.

Застройщик в ближайшие 5 лет реализует проекты на 30 млрд рублей. У компании интересы в самых разных сферах. В ближайшее время планируется реконструкция птицефабрики «Пышминская», расширение термального комплекса в Тюмени, строительство новых туристических объектов, логистическо-складского центра, объектов малой энергетики.

Стоит отметить, что холдинг — это тюменская компания. Организация работает более 20 лет. В настоящий момент «Сибинтел-Холдинг» набирает персонал, компании нужны бухгалтеры, директор по маркетингу, мастера СМР.

В Тюмени одному из департаментов выделили 10 миллионов рублей на премии.

Правительство вложится в выплату премий сотрудникам департамента имущественных отношений. Деньги предназначаются должностным лицам, замещающих государственные должности, должности государственной гражданской службы, работников органов государственной власти.

Стоит отметить, что на содержание губернатора региона увеличат на 5 миллионов рублей. В этом году на нужды главы Тюменской области из областного бюджета планируют потратить более 22 миллионов рублей.

Тюменский департамент получил 10 миллионов рублей на премии сотрудникам
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#Александр Мязин#Общество#Новости тюмени#Тюменцы#Работа#Бизнес
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