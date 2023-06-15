Военнослужащая получила срок за долгий отпуск в Тюмени

С апреля текущего года «Наш город» сообщает, что в Тюменской области активно набирают женщин для службы по контракту. Их обещают взять на вакантные должности, для которых необходимо медицинское образование (врачи, фельдшеры и медсестры). Вакансии размещались на официальном сайте «Работа в России». Поступить на военную службу можно россиянам и иностранным гражданам в возрасте от 18 до 60 лет. В сентябре 2022 года Алексей Куличков сообщил, что тюменские женщины до 45 лет могут быть призваны в рамках частичной мобилизации, но о подобных случаях ничего не известно.