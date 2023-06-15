Военнослужащая получила срок за долгий отпуск в Тюмени

Posted Сегодня, 16:46
Published Сегодня, 16:46
Modified Сегодня, 16:48
Updated Сегодня, 16:48
По данным издания 72.ру, Джиоева З. уехала в отпуск в августе 2022 года. 21 сентября она должна была вернуться в военную часть, но женщина хотела подольше отдохнуть с мамой и осталась в Тюмени.
«Вечером 19 октября, после того как она узнала, что в ее отношении проводятся розыскные мероприятия, Джиоева З. обратилась в военную комендатуру», — сообщает 72.ру ссылаясь на материалы суда.
Отсутствие военнослужащего в период мобилизации влечет более строгую ответственность. Джиоева З. на заседании полностью признала вину, её приговорили к 3 годам лишения свободы условно. Более того, ей был назначен испытательный срок в 4 года.
С апреля текущего года «Наш город» сообщает, что в Тюменской области активно набирают женщин для службы по контракту. Их обещают взять на вакантные должности, для которых необходимо медицинское образование (врачи, фельдшеры и медсестры). Вакансии размещались на официальном сайте «Работа в России». Поступить на военную службу можно россиянам и иностранным гражданам в возрасте от 18 до 60 лет. В сентябре 2022 года Алексей Куличков сообщил, что тюменские женщины до 45 лет могут быть призваны в рамках частичной мобилизации, но о подобных случаях ничего не известно.
В начале июня подобные объявления появились и на сайте «Авито». Новобранцы могут получить сразу до 695 тысяч рублей, зарплата в месяц от 125 до 350 тысяч. Женщины с медицинским образованием и до 47 лет потребовались федеральной организации. Контрактникам полагается экипировка, питание, медобслуживание. 31 мая «Наш город» сообщал, что военный комиссариат Тюменской области опубликовал десятки вакансий военнослужащих. Требуются разведчики, стрелки, командиры отделений, фельдшеры. Военные будут проходить службу на территории РФ им обещают платить до 65 тысяч в месяц, контрактникам будет предоставлено служебное жилье и пакет социальных мер поддержки.