Внимание! В двух районах Тюмени отключают светофоры

Светофоры могут погаснуть на полдня на пересечении Новосёлов и Амурской — с 8 до 13 часов. А на пересечении 30 лет Победы и Олимпийской их отключают на весь день — с 8 до 20 часов, сообщают в МКУ «Тюменьгортранс».