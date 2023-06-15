Внимание! В двух районах Тюмени отключают светофоры

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Светофоры могут погаснуть на полдня на пересечении Новосёлов и Амурской — с 8 до 13 часов. А на пересечении 30 лет Победы и Олимпийской их отключают на весь день — с 8 до 20 часов, сообщают в МКУ «Тюменьгортранс».
Водителям следует учесть эту информацию и быть внимательными на дорогах, чтобы избежать ДТП.
Ранее «Наш город» писал, что вчера в полдень у здания горадминистрации столкнулись два автомобиля: «Фольксваген» и «Нива».