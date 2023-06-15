nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости
nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 01:12

Published Сегодня, 01:12

Modified Сегодня, 01:14

Updated Сегодня, 01:14

Изображение материала

Внимание! В двух районах Тюмени отключают светофоры

15 июня 2023, 01:12
Фото: 1MI

Два светофора отключат в Тюмени 15 июня

Отключения светофорных объектов возможны на двух перекрестках тюменских улиц ввиду плановых работ на электросетях.

Светофоры могут погаснуть на полдня на пересечении Новосёлов и Амурской — с 8 до 13 часов. А на пересечении 30 лет Победы и Олимпийской их отключают на весь день — с 8 до 20 часов, сообщают в МКУ «Тюменьгортранс».

Водителям следует учесть эту информацию и быть внимательными на дорогах, чтобы избежать ДТП.

Ранее «Наш город» писал, что вчера в полдень у здания горадминистрации столкнулись два автомобиля: «Фольксваген» и «Нива».

Читайте также:
У здания администрации Тюмени произошла авария. Фото
#Елена Чебоксарова#Отключения светофоров#Светофор#Общество#Безопасность на дорогах#Тюменцы
Подпишитесь
Цыгане, алкаши и отсутствие автобусов — какой район в Тюмени худший для жизни?
Вчера, 02:53
Температура воздуха в Тюмени вновь идёт на спад: ожидается холодный ветер
Сегодня, 01:39
Тюменский департамент получил 10 миллионов рублей на премии сотрудникам
Сегодня, 03:43
Тюменские дети вынуждены учиться в полуразрушенных школах. Фото
Сегодня, 02:27
В Тюмень вернулся смог. Где горит?
Сегодня, 04:06
Тюменец рассказал, где сейчас можно собрать урожай грибов. Фото
Сегодня, 02:04