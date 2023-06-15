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Вахтовики, пенсионеры и субсидии виноваты в низкой инфляции в Тюменской области

15 июня 2023, 12:32
Фото: 1MI

Инфляция в Тюменской области стала самой медленной в РФ

По данным Центрального банка РФ, в Тюменской области наблюдается низкая инфляция. В мае стоимость товаров и услуг в регионе снизилась на 1%.

В качестве причин низкой инфляции называются высокая доходность местных муниципалитетов, миграция пожилых людей на юг и вахтовики.

На встрече с представителями общественных организаций заместитель председателя Банка России Алексей Заботкин отметил, что основная цель мегарегулятора — поддержка инфляции в районе 4%. Одной из форм сдерживания инфляции внутри региона — субсидирование отдельных социально значимых услуг и товаров. На данный момент Тюменская область уже второй месяц подряд лидирует среди регионов РФ с самым низким уровнем инфляции.

Ранее «Наш город» сообщал, что в Тюмени за последние три недели подорожал газ и бензин.

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