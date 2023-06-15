Вахтовики, пенсионеры и субсидии виноваты в низкой инфляции в Тюменской области

На встрече с представителями общественных организаций заместитель председателя Банка России Алексей Заботкин отметил, что основная цель мегарегулятора — поддержка инфляции в районе 4%. Одной из форм сдерживания инфляции внутри региона — субсидирование отдельных социально значимых услуг и товаров. На данный момент Тюменская область уже второй месяц подряд лидирует среди регионов РФ с самым низким уровнем инфляции.



Ранее «Наш город» сообщал, что в Тюмени за последние три недели подорожал газ и бензин.