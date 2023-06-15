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В Ялуторовске мужчине у кафе-магазина выкололи глаз

15 июня 2023, 07:46
Фото: 1MI

Тюменец выколол глаз посетителю кафе из-за замечания

К шести годам лишения свободы приговорили жителя Тюменской области за то, что он выколол глаз посетителю кафе-магазина.
Сюжет
Суд

ЧП произошло еще в феврале этого года. По данным расследования, конфликт произошел из-за замечания, которое сделал один из посетителей кафе нетрезвому ялуторовчанину, закурившему сигарету прямо в помещении «разливайки». Словесная перепалка переросла в драку, в ходе которой нравоучитель остался без глаза.

В судебном заседании подсудимый вину признал, указав, что ему не понравилось грубое замечание со стороны потерпевшего. Именно поэтому он сходил за ножом домой, вернулся обратно в кафе, и в ходе ссоры, в ответ на толчок со стороны потерпевшего, нанес ему удар.

Ссуд назначил жителю Ялуторовского района наказание в виде лишения свободы на шесть лет, с отбыванием в исправительной колонии общего режима. Также с него взыскали компенсацию морального вреда в размере 1 миллиона рублей.

Ранее «Наш Город» в Тюмени оштрафовали местного жителя, который избил пенсионерку в лифте за странные проповеди. Инцидент произошел в воскресенье, 11 июня.

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#Валентина Бурнашева#Общество#Новости тюмени#Тюменцы#Происшествия#Суд#Тюменская область
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