В Ялуторовске мужчине у кафе-магазина выкололи глаз

В судебном заседании подсудимый вину признал, указав, что ему не понравилось грубое замечание со стороны потерпевшего. Именно поэтому он сходил за ножом домой, вернулся обратно в кафе, и в ходе ссоры, в ответ на толчок со стороны потерпевшего, нанес ему удар.