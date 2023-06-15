В Ялуторовске мужчине у кафе-магазина выкололи глаз

Posted Сегодня, 07:46
Published Сегодня, 07:46
Modified Сегодня, 07:48
Updated Сегодня, 07:48
ЧП произошло еще в феврале этого года. По данным расследования, конфликт произошел из-за замечания, которое сделал один из посетителей кафе нетрезвому ялуторовчанину, закурившему сигарету прямо в помещении «разливайки». Словесная перепалка переросла в драку, в ходе которой нравоучитель остался без глаза.
В судебном заседании подсудимый вину признал, указав, что ему не понравилось грубое замечание со стороны потерпевшего. Именно поэтому он сходил за ножом домой, вернулся обратно в кафе, и в ходе ссоры, в ответ на толчок со стороны потерпевшего, нанес ему удар.
Ссуд назначил жителю Ялуторовского района наказание в виде лишения свободы на шесть лет, с отбыванием в исправительной колонии общего режима. Также с него взыскали компенсацию морального вреда в размере 1 миллиона рублей.
Ранее «Наш Город» в Тюмени оштрафовали местного жителя, который избил пенсионерку в лифте за странные проповеди. Инцидент произошел в воскресенье, 11 июня.