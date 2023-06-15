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В Тюмени взлетели цены на моторный газ. А на бензин?

15 июня 2023, 06:59
Фото: 1MI

В Тюмени подорожали газ и бензин

В Тюменской области за последние три недели цены на моторный газ увеличились более чем на 1 рубль. Если еще в конце мая литр газа стоил 17.5-18,5 рублей, то сегодня уже 19,8 рублей.
Сюжет
Тюмень

Что касается бензина, то за последние три месяца литр АИ-92 подорожал на 41 копейку — до 46,7 рублей, АИ-95 на 74 копейки — до 51,3 рублей. АИ-98 теперь стоит дороже на 67 копеек — 61,93 рубя за литр. Дизельное топливо подешевело за три последних месяца 9 копеек — литр в среднем стоит 59,59 рублей. За год же стоимость дизеля увеличилась на 4,53 рубля, сообщает сервис FuelPrices.ru.

По данным же Benzin Price, средние цены на АИ-92 на тюменских автозаправках колеблются от 47,6 до 49,15 рублей за литр, на АИ -95 — 51,7 — 53,8 рубля, дизтопливо стоит 59,4 — 60,35 рублей за один литр.

Ранее «Наш Город» писал, что у жителей тюменской области за год зарплаты подросли на 13%. Сегодня в среднем жители региона зарабатывают ежемесячно более 66 тысяч рублей.

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