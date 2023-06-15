В Тюмени взлетели цены на моторный газ. А на бензин?

Что касается бензина, то за последние три месяца литр АИ-92 подорожал на 41 копейку — до 46,7 рублей, АИ-95 на 74 копейки — до 51,3 рублей. АИ-98 теперь стоит дороже на 67 копеек — 61,93 рубя за литр. Дизельное топливо подешевело за три последних месяца 9 копеек — литр в среднем стоит 59,59 рублей. За год же стоимость дизеля увеличилась на 4,53 рубля, сообщает сервис FuelPrices.ru.