В Тюмени взлетели цены на моторный газ. А на бензин?

Posted Сегодня, 06:59
Published Сегодня, 06:59
Modified Сегодня, 07:58
Updated Сегодня, 07:58
Что касается бензина, то за последние три месяца литр АИ-92 подорожал на 41 копейку — до 46,7 рублей, АИ-95 на 74 копейки — до 51,3 рублей. АИ-98 теперь стоит дороже на 67 копеек — 61,93 рубя за литр. Дизельное топливо подешевело за три последних месяца 9 копеек — литр в среднем стоит 59,59 рублей. За год же стоимость дизеля увеличилась на 4,53 рубля, сообщает сервис FuelPrices.ru.
По данным же Benzin Price, средние цены на АИ-92 на тюменских автозаправках колеблются от 47,6 до 49,15 рублей за литр, на АИ -95 — 51,7 — 53,8 рубля, дизтопливо стоит 59,4 — 60,35 рублей за один литр.
Ранее «Наш Город» писал, что у жителей тюменской области за год зарплаты подросли на 13%. Сегодня в среднем жители региона зарабатывают ежемесячно более 66 тысяч рублей.