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Published Сегодня, 04:06

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В Тюмень вернулся смог. Где горит?

15 июня 2023, 04:06
Фото: Информационный центр правительства Тюменской области

В Тюмени снова пахнет гарью

В Тюмень вернулся запах гари. О запахе дыма сообщают жители центральной части города, Зареки, Червишевского тракта.
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Тюмень

По информации департамента лесного комплекса Тюменской области, на территории региона действуют два лесных пожара, один из которых локализован. Согласно карте пожаров, термоточки зарегистрированы в Уватском и Ишимском районах.

Однако, вероятнее всего запах гари в областную столицу несет ветер из Свердловской области — там зафиксированы пожары в районе Камышлова и Заречного.

Согласно данным сервиса IQAir, в Тюмени на данный момент индекс качества воздуха и концентрация вредных веществ находятся в норме.

Ранее «Наш Город» писал, что в тюменском регионе до 16 июня установлен наивысший класс горимости по шкале Нестерова. В ближайшие сутки максимальная температура воздуха составит +20.+23.

#Валентина Бурнашева#Общество#Новости тюмени#Тюменцы#Пожар#Тюмень#Тюменская область#Смог#Дым
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