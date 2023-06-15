В Тюмень вернулся смог. Где горит?

Posted Сегодня, 04:06
Published Сегодня, 04:06
Modified Сегодня, 04:09
Updated Сегодня, 04:09
По информации департамента лесного комплекса Тюменской области, на территории региона действуют два лесных пожара, один из которых локализован. Согласно карте пожаров, термоточки зарегистрированы в Уватском и Ишимском районах.
Однако, вероятнее всего запах гари в областную столицу несет ветер из Свердловской области — там зафиксированы пожары в районе Камышлова и Заречного.
Согласно данным сервиса IQAir, в Тюмени на данный момент индекс качества воздуха и концентрация вредных веществ находятся в норме.
Ранее «Наш Город» писал, что в тюменском регионе до 16 июня установлен наивысший класс горимости по шкале Нестерова. В ближайшие сутки максимальная температура воздуха составит +20.+23.