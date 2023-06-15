В Тюмени горожане активно уничтожают электросамокаты. Фото

Posted Сегодня, 12:52
Published Сегодня, 12:52
Modified Сегодня, 12:52
Updated Сегодня, 12:52
Подобные сообщения появились в ВК «ЧС Тюмень» и «Типичная Тюмень».
«Пусть выбрасывают эти бревна. Если самокат сажается, человеку далеко от парковки то как быть? К тому же колеса блокируются», — сообщает подписчик паблика «ЧС Тюмень» Алексей А.
Некоторые горожане полагают, что это какой-то очередной тренд (челендж) из соцсетей.
В начале июня «Наш город» отмечал, что в Тюмени на Широтной произошло «восстание самокатов». Десятки технических устройств перегородили всю улицу.