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В Тюмени горожане активно уничтожают электросамокаты. Фото

15 июня 2023, 12:52
Фото: Скрин пабликов «ЧС Тюмень» и «Типичная Тюмень».

Тюменцы массово выбрасывают электросамокаты

В июне в тюменских пабликах ВК стали появляться фотографии и видео выброшенных электросамокатов. Горожане бросают их в мусорку, на деревья и дороги.

Подобные сообщения появились в ВК «ЧС Тюмень» и «Типичная Тюмень».

«Пусть выбрасывают эти бревна. Если самокат сажается, человеку далеко от парковки то как быть? К тому же колеса блокируются», — сообщает подписчик паблика «ЧС Тюмень» Алексей А.

Некоторые горожане полагают, что это какой-то очередной тренд (челендж) из соцсетей.

В начале июня «Наш город» отмечал, что в Тюмени на Широтной произошло «восстание самокатов». Десятки технических устройств перегородили всю улицу.

Десятки электросамокатов перегородили пешеходные дорожки на Широтной. Фото
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#Александр Мязин#Общество#Новости тюмени#Тюменцы#Бизнес#Дороги
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