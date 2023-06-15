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В Сбере заявили о перспективах роста ВВП благодаря искусственному интеллекту

15 июня 2023, 09:46
Искусственный интеллект в течение десяти лет даст рост ВВП примерно на 7-10 процентов и повысит производительность труда на 15 процентов.

Об этом заявил первый заместитель председателя правления Сбера Александр Ведяхин в ходе панельной сессии «Интеграция во имя развития: практические аспекты делового сотрудничества ШОС» на ПМЭФ, сообщает Lenta.ru.

ВВП стран ШОС составляет 23 триллиона долларов. По прогнозам этот показатель будет расти на 40-45 процентов, и к этому росту добавится еще 7-10 процентов. То есть около 2,5 триллиона может прибавиться только благодаря внедрению искусственного интеллекта, — подчеркнул Ведяхин.

Он также отметил, что при этом необходимо в ближайшее время сформировать правильный подход к ИИ и регулирование этой отрасли. Это важно, поскольку технологии ИИ способны увеличить ВВП, улучшить благосостояние граждан и государственных организаций.

#ВВП#Сбер#Анастасия Имамахметова
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