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Published Сегодня, 11:07

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Updated Сегодня, 11:09

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В Сбере предложили создать международный центр искусственного интеллекта

15 июня 2023, 11:07
Сбер активно работает с коллегами из Китая и Узбекистана в направлении создания Единого центра по искусственному интеллекту.

Об этом, как сообщает Lenta.ru, рассказал первый заместитель председателя правления Сбера Александр Ведяхин в ходе панельной сессии «Интеграция во имя развития: практические аспекты делового сотрудничества ШОС» на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ).

Имеет смысл создать Единый центр по искусственному интеллекту, где специалисты могли бы обмениваться лучшими практиками, но не столько корпоративного применения ИИ, сколько его применения на благо людей, — заявил Ведяхин.

В качестве примеров разработок, над которыми специалистам из стран ШОС можно было бы трудиться совместно, он привел помощь ИИ в предсказывании затоплений и пожаров, а также в решении проблем глобальных изменений климата.

#Анастасия Имамахметова#Тюменская область#Сбер
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