В рамках ПМЭФ работает выставка олимпийской коллекции Владимира Потанина

Министр спорта РФ Олег Матыцин побывал на открытии выставки. Он отметил, что мероприятие привлекло много людей. Также глава Минспорта поблагодарил Потанина за экспонаты из его частной коллекции и за поддержку российских спортивных инициатив. Министр напомнил, что бизнесмен помогал организовать олимпиаду в Сочи.