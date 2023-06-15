В рамках ПМЭФ работает выставка олимпийской коллекции Владимира Потанина

Posted Сегодня, 09:25
Published Сегодня, 09:25
Modified Сегодня, 09:25
Updated Сегодня, 09:25
В экспозиции не только артефакты, но и архивные хроники. Это позволяет оценить уникальность каждых Олимпийских игр. Организаторы особое внимание уделили развитию отечественного спорта от Российской империи и до нынешних времён, пишет newizv.ru.
На выставке представлены награды наших спортсменов. Один из наиболее ценных экспонатов — диплом хоккеиста Валерия Харламова, нападающего сборной СССР на Олимпиаде в Саппоро — 1972. Тогда советские атлеты добились потрясающих результатов.
Министр спорта РФ Олег Матыцин побывал на открытии выставки. Он отметил, что мероприятие привлекло много людей. Также глава Минспорта поблагодарил Потанина за экспонаты из его частной коллекции и за поддержку российских спортивных инициатив. Министр напомнил, что бизнесмен помогал организовать олимпиаду в Сочи.
В свою очередь, ректор РМОУ, академик РАО, профессор Лев Белоусов назвал открывшуюся выставку «устремлённой в будущее». По его словам, она показывает подход, практикуемый меценатом в сфере развития отечественного спорта. Академик акцентировал внимание на том, что «Интеррос» Владимира Потанина стал партнёром нового спортивного проекта «Игры будущего».
Выставка «Олимпийские игры в артефактах. Из коллекции Владимира Потанина» проводится Российским международным олимпийским университетом и Государственным музеем спорта Санкт-Петербурга в рамках культурной программы Петербургского международного экономического форума. Она приурочена к 100-летию Минспорта РФ и посвящена истории олимпийского движения.