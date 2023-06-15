В Калужской области будет создан комплекс по переработке ТКО на 150 000 тонн

Генеральный директор Российского экологического оператора Денис Буцаев и губернатор Владислав Шапша встретились на ПМЭФ-2023 и обсудили ход воплощения проекта в жизнь. Кроме этого, они подписали соглашение о взаимодействии для развития региональной инфраструктуры обращения с ТКО, пишет gorod55.ru.