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В Калужской области будет создан комплекс по переработке ТКО на 150 000 тонн

15 июня 2023, 15:44
Фото: piqsels.com
В мае текущего года Калужская область заключила концессионное соглашение, целью которого является строительство комплекса по переработке твёрдых коммунальных отходов. Мощность объекта составляет 150 000 тонн в год.

Генеральный директор Российского экологического оператора Денис Буцаев и губернатор Владислав Шапша встретились на ПМЭФ-2023 и обсудили ход воплощения проекта в жизнь. Кроме этого, они подписали соглашение о взаимодействии для развития региональной инфраструктуры обращения с ТКО, пишет gorod55.ru.

По словам Буцаева, новый комплекс сможет обрабатывать 150 000 тонн мусора в год и утилизировать 45 000 тонн. Эксперты оценили проект, который реализуется на основе концессии, в 3 млрд рублей. На встрече в рамках Петербургского международного экономического форума стороны обсудили возможность привлечения финансирования со стороны РЭО.

Сейчас ведется подготовка к проектным работам. Готовое задание будет согласовано с Российским экологическим оператором. Сообщается, что земельный участок уже выбран и идёт подготовка к заключению договора аренды.

Создание объекта позволит региону прийти к выполнению целевых показателей по сокращению объемов захоронения отходов и 100% обработке ТКО.

Напомним, основной задачей РЭО является создание комплексной системы обращения с ТКО в нашей стране. Согласно нацпроекту «Экология», это необходимо для сокращения объемов захоронения ТКО и снижения экологической нагрузки на население.

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