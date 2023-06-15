В экономику Тюменской области вложат десятки миллиардов рублей

Posted Сегодня, 12:16
Published Сегодня, 12:16
Modified Сегодня, 12:16
Updated Сегодня, 12:16
По данным Telegram-канала Александра Моора у компании интересы в самых разных сферах. В ближайшее время планируется реконструкция птицефабрики «Пышминская», расширение термального комплекса в Тюмени, строительство новых туристических объектов, логистическо-складского центра, объектов малой энергетики.
Стоит отметить, что холдинг — это тюменская компания. Организация работает более 20 лет. В настоящий момент «Сибинтел-Холдинг» набирает персонал, компании нужны бухгалтеры, директор по маркетингу, мастера СМР.
Ранее «Наш город» сообщал, что жители тюменской Успенки выступили против строительства центра Оzon.