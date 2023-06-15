В экономику Тюменской области вложат десятки миллиардов рублей

По данным Telegram-канала Александра Моора у компании интересы в самых разных сферах. В ближайшее время планируется реконструкция птицефабрики «Пышминская», расширение термального комплекса в Тюмени, строительство новых туристических объектов, логистическо-складского центра, объектов малой энергетики.