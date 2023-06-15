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В экономику Тюменской области вложат десятки миллиардов рублей

15 июня 2023, 12:16
Фото: 1MI

В туриндустрию и тюменскую птицефабрику вложат 30 млрд рублей

В Тюменскую область вложится ещё один застройщик. В ближайшие 5 лет 30 млрд рублей обещает потратить «Сибинтел-Холдинг».

По данным Telegram-канала Александра Моора у компании интересы в самых разных сферах. В ближайшее время планируется реконструкция птицефабрики «Пышминская», расширение термального комплекса в Тюмени, строительство новых туристических объектов, логистическо-складского центра, объектов малой энергетики.

Стоит отметить, что холдинг — это тюменская компания. Организация работает более 20 лет. В настоящий момент «Сибинтел-Холдинг» набирает персонал, компании нужны бухгалтеры, директор по маркетингу, мастера СМР.

Ранее «Наш город» сообщал, что жители тюменской Успенки выступили против строительства центра Оzon.

Жители тюменской Успенки выступили против строительства центра Оzon
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#Александр Мязин#Общество#Новости тюмени#Тюменцы#Работа#Бизнес
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