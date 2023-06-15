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Тюменцы направили две фуры гуманитарной помощи в Белгородскую область

15 июня 2023, 13:34
Фото: 1MI

Из Тюмени в Белгородскую область направлены два грузовика с гуманитарной помощью

В Белгородскую область из Тюмени направлены два грузовика с гуманитарной помощью.

По данным информцентра правительства региона, тюменцы помогают жителям пострадавших от обстрелов пограничных городов. Две фуры с помощью удалось собрать поддержке депутатов гордумы Тюмени и Тюменской облдумы.

«Из-за обстрелов было необходимо эвакуировать тысячи граждан. Так что помогаем все вместе нашим соотечественникам», — отметил Андрей Артюхов.

Ранее «Наш город» отмечал, что местные волонтёры в мае помогали бороться с лесными пожарами. Из-за ЧП пострадали несколько деревень и сел.

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#Общество#Новости тюмени#Тюменцы#Работа#Гуманитарная помощь#Александр Мязин
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