Тюменцы направили две фуры гуманитарной помощи в Белгородскую область

Posted Сегодня, 13:34
Published Сегодня, 13:34
Modified Сегодня, 13:34
Updated Сегодня, 13:34
По данным информцентра правительства региона, тюменцы помогают жителям пострадавших от обстрелов пограничных городов. Две фуры с помощью удалось собрать поддержке депутатов гордумы Тюмени и Тюменской облдумы.
«Из-за обстрелов было необходимо эвакуировать тысячи граждан. Так что помогаем все вместе нашим соотечественникам», — отметил Андрей Артюхов.
Ранее «Наш город» отмечал, что местные волонтёры в мае помогали бороться с лесными пожарами. Из-за ЧП пострадали несколько деревень и сел.