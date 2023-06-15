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Тюменцам рассказали, как выгодно обменять старую квартиру на новую

15 июня 2023, 09:01
Фото: ЖК «Уездные кварталы»
У ведущих застройщиков Тюменской области появилась идея — помочь местным жителям как можно быстрее окунуться в атмосферу новизны, чистоты и уюта — программа Трейд-ин (обмен). Схема позволяет обменять старую квартиру на новую.

В Тюмени появляется все больше новостроек. Новые жилые кварталы обустраиваются по последнему слову техники и дизайна — стильное освещение, воркаут площадки, закрытые дворы с зелеными насаждениями и даже собственные парки. Привычные старые дома давно уже не вызывают бурю эмоций, а могут и вовсе вызвать апатию и желание сменить обстановку.

Если сравнить старые дома из прошлой эпохи и новые модные кварталы в Тюмени и проанализировать свои впечатления, то можно прийти к выводу, что теория действительно работает. На фоне этой тенденции Тюменские застройщики предлагают местным жителям программу обмена старого жилья на новое — Трейд-ин (обмен).

Квартиру по такой программе можно купить в одном из самых элегантных и современных жилых комплексов в Тюмени «Уездные кварталы». Он растет и преображается на глазах рекордными темпами. Уже в этом году жильцы первого дома получат ключи от своих квартир.

Застройщик «Мидгард Рус» обещает до момента сдачи этого дома сдерживать цены для своих будущих покупателей.

Фото: ЖК «Уездные кварталы»

В этом доме доступны десятки различных функциональных планировок на любой вкус. Есть и однокомнатные просторные квартиры для молодых пар, и просторные трехкомнатные квартиры с двумя детскими спальнями и кухней-гостиной.

Фото: ЖК «Уездные кварталы»

В следующем году будет сдан второй многосекционный дом от 7 до 17 этажей. Скидки на квартиры во втором доме доходят до 400 000 рублей. А разнообразие планировок поражает — есть варианты с французскими балконами, гардеробными, угловым остеклением, террасами. Покупателям доступны бюджетные студии и роскошные большие квартиры.

Фото: ЖК «Уездные кварталы»

Для больших семей предусмотрены двухкомнатные «квартиры-распашонки», площадью от 65 квадратных метров. А трехкомнатные квартиры с видовыми террасами напоминают те, что показывают в голливудских фильмах! На террасе можно разбить небольшой садик, организовать личный тренажерный зал на свежем воздухе и даже устроить барбекю-вечеринку с друзьями.

Стоимость квартир варьируется от 3,7 млн до 9 млн рублей. Также жильцам доступна покупка кладовой от 3,5 до 8 квадратных метров на минус первом этаже.

Застройщик предлагает квартиры как с отделкой под чистовую, так и с качественным готовым ремонтом — в такие квартиры можно смело заезжать и жить.

Фото: ЖК «Уездные кварталы»

Территория жилого комплекса «Уездные кварталы» — это вдохновляющая среда. Эстетика и уют в нем доступны и за пределами вашей квартиры: дизайнерская отделка подъездов, авторская архитектура фасадов и, конечно, потрясающий ландшафтный дизайн и благоустройство территории. Не влюбиться в атмосферу «Уездных кварталов» просто невозможно.

Только на озеленение территории у первого дома, который будет сдан в текущем году, застройщик потратил 13 миллионов рублей. На территории комплекса будет свой сквер с фонтаном и прогулочный бульвар.

«Уездные кварталы» — семейный жилой комплекс, продуманный до мелочей. Внутренняя территория каждого квартала будет полностью отведена для отдыха, спорта, прогулок и игр. Она закрыта от машин и будет формировать в каждом дворе свой зеленый островок тишины и спокойствия.

Фото: ЖК «Уездные кварталы»

В шаговой доступности от одного из самых современных и красивых жилых кварталов готовая инфраструктура. Тюменская слобода — это развивающаяся локация. Там есть не только все необходимые магазины, рестораны, салоны красоты, но и школа, детские сады, поликлиника, спорткомплекс с бассейном, а также детская школа искусств.

Если будущим новоселам «Уездных кварталов» понадобится доехать до центра — это не займет у них более 15-20 минут на машине.

Для покупки квартир в «Уездных кварталах» действуют несколько удобных способов. Это жилищные сертификаты, рассрочка, траншевая ипотека, которая позволяет разделить оплату на две части, сэкономив на процентах, а также ипотека с процентной ставкой от 4,7 годовых в ведущих российских банках.

Фото: ЖК «Уездные кварталы»

Не стоит забывать и программе Трейд-ин (обмен) от «Уездных кварталов». Такой метод поможет вам быстрее продать старое жилье и стать счастливым обладателем новой квартиры, а уютном и современном жилом квартале.

Трейд-ин (обмен) значительно экономит время и предоставляет возможность не обращаться к дорогостоящим услугам юриста. Все проходит качественно и быстро, — рассказал директор по продажам жилого комплекса «Уездные кварталы» Никита Кулигин.

Как подобрать наиболее интересный и выгодный вариант покупки, расскажут менеджеры офиса продаж по телефону +7 (3452) 39-47-81.

Офис продаж «Уездные кварталы»: Тюмень, ул. В. Подшибякина, д. 9 ст. 1,
+7 (34-52) 39-47-81,
уездные-кварталы.рф.

Застройщик ООО «СЗ МИДГАРД РУС», проектная декларация — на сайте Наш.дом.рф.

Продажи осуществляются в соответствии с Законом РФ № 214-ФЗ «Об участии в долевом строительстве многоквартирных домов и иных объектов недвижимости…». Ипотеку предоставляют ПАО «Сбербанк» и другие банки.

Рекламодатель: ООО «СЗ МИДГАРД РУС», уездные-кварталы.рф.

#Анастасия Имамахметова#Тюменская область#Общество#ЖК#Покупка квартир#Обмен жилья
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