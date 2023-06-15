Тюменские дети вынуждены учиться в полуразрушенных школах. Фото

Posted Сегодня, 02:27
Published Сегодня, 02:27
Modified Сегодня, 02:31
Updated Сегодня, 02:31
Тюменец призвал власти обратить внимание на то, в каком состоянии находятся сельские общеобразовательные учреждения.
«Боюсь представить, что там внутри. Разве можно в таком полуразрушенном здании учить детей? Или ждем, когда она рухнет?» — возмутился подписчик в паблике «ЧС Тюмень».
В комментариях ему ответили, что в департамент образования по этому вопросу должны обращаться директора школ, а также добавили, что некоторые делают это каждый год, поэтому ремонт в образовательных учреждениях выполняется регулярно.
Ранее «Наш город» писал, что к новому учебному году в четырёх микрорайонах Тюмени откроются три школы и детский сад. Это Тура, Плеханово, Ямальский-2 и Березняки.