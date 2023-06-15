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Тюменские дети вынуждены учиться в полуразрушенных школах. Фото

15 июня 2023, 02:27
Фото: 1MI

Тюменцы требуют отремонтировать сельскую школу в Исетском районе

Местный житель сообщил, что Верхнеингальская ООШ Исетского района срочно нуждается в ремонте.
Сюжет
Дети

Тюменец призвал власти обратить внимание на то, в каком состоянии находятся сельские общеобразовательные учреждения.

«Боюсь представить, что там внутри. Разве можно в таком полуразрушенном здании учить детей? Или ждем, когда она рухнет?» — возмутился подписчик в паблике «ЧС Тюмень».

В комментариях ему ответили, что в департамент образования по этому вопросу должны обращаться директора школ, а также добавили, что некоторые делают это каждый год, поэтому ремонт в образовательных учреждениях выполняется регулярно.

Ранее «Наш город» писал, что к новому учебному году в четырёх микрорайонах Тюмени откроются три школы и детский сад. Это Тура, Плеханово, Ямальский-2 и Березняки.

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#Елена Чебоксарова#Дети#Школа#Жалоба#Исетский район#Общество#Тюменцы
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