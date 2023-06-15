«Траст» продал пакет обыкновенных акций «Русснефти» на 1, 4 млрд. рублей

«Это не была one-off продажа. Мы следили за рынком, продавали и маленькими, и большими лотами. Наше казначейство отлично справилось с задачей», — отметил Александр Соколов. По его словам, с учетом котировок последних нескольких лет акции удалось реализовать по хорошей цене.