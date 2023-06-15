«Траст» планирует до 2027 года дополнительно собрать от 100 до 140 млрд рублей

«Дополнительно мы рассчитываем собрать от 100 до 140 млрд рублей в горизонте 2024–2026 годов. Эти цифры ориентировочные, так как ряд активов мы можем продать на торгах существенно дороже, и мы на это рассчитываем», — уточнил он.