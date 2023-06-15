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Температура воздуха в Тюмени вновь идёт на спад: ожидается холодный ветер

15 июня 2023, 01:39
Фото: 1MI

Пасмурную погоду и + 23 градуса обещают в Тюмени 15 июня

Утром четверга в областной столице к 8.00 — 9.00 ожидается + 20 градусов. Днем потеплеет до + 23 градусов.

Ветер обещают прохладный со скоростью 5,2 м/с: по сервису «Яндекс. Погода», к обеду он сменит направление с западного на северо-западное. В дневные часы его порывы могут достичь 11 м/с.

Погода ожидается преимущественно облачной, однако дождя не прогнозируют.

Вечером будет +20 … + 22 градуса. В тёмное время суток станет совсем прохладно — столбики термометров опустятся до + 12 градусов.

Ранее «Наш город» писал, что в Тюменскую, Курганскую, Свердловскую и Челябинскую область после жары придут заморозки.

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#Елена Чебоксарова#Погода в Тюмени#Погода#Лето#Общество#Тюменцы
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