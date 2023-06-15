Температура воздуха в Тюмени вновь идёт на спад: ожидается холодный ветер

Posted Сегодня, 01:39
Published Сегодня, 01:39
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Updated Сегодня, 01:41
Ветер обещают прохладный со скоростью 5,2 м/с: по сервису «Яндекс. Погода», к обеду он сменит направление с западного на северо-западное. В дневные часы его порывы могут достичь 11 м/с.
Погода ожидается преимущественно облачной, однако дождя не прогнозируют.
Вечером будет +20 … + 22 градуса. В тёмное время суток станет совсем прохладно — столбики термометров опустятся до + 12 градусов.
Ранее «Наш город» писал, что в Тюменскую, Курганскую, Свердловскую и Челябинскую область после жары придут заморозки.