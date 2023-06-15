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Сразу две машины и автобус попали в ДТП на Червишевском тракте в Тюмени. Фото

15 июня 2023, 14:43
Фото: Скрин паблика "ЧС Тюмень", Александр Сергеевич

Автобус и две машины столкнулись в Тюмени на Червишевском тракте

В областной столице 15 июня на Червишевском тракте столкнулись две машины и автобус.
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ДТП

По данным подписчиков паблика «ЧС Тюмень», все произошло в вечерний час пик. Автобус выезжал из «кармана», когда в него врезался легковой автомобиль. В машину сзади врезалось другое транспортное средство, о пострадавших не сообщается. Из-за аварии возникла пробка, причины ДТП выясняются.

Ранее «Наш город» сообщал, что вчера вечером у здания администрации Тюмени столкнулись две легковушки. Машины получили серьёзные повреждения, но водители отделались легким испугом.

На объездной дороге Тюмени образовалась крупная пробка, здесь опрокинулся грузовик
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#Александр Мязин#ДТП#Новости тюмени#Тюменцы#Происшествия#Безопасность на дорогах#Дороги
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