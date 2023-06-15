Сразу две машины и автобус попали в ДТП на Червишевском тракте в Тюмени. Фото

По данным подписчиков паблика «ЧС Тюмень», все произошло в вечерний час пик. Автобус выезжал из «кармана», когда в него врезался легковой автомобиль. В машину сзади врезалось другое транспортное средство, о пострадавших не сообщается. Из-за аварии возникла пробка, причины ДТП выясняются.