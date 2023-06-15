Самолет не смог вылететь из Тюмени в Санкт-Петербург по техническим причинам

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Он должен был вылететь из Тюмени в Санкт-Петербург.
«15.06.2023 06.31 (мск) аэропорт г. Тюмень. При рулении на предварительный старт, ИВПП 21, КВС принял решение о возврате на стоянку по тех. причине. ВС: CRJ2/M рег. 67135, рейс LLM9705 Тюмень — Санкт Петербург. Аксплуатант АО АТК „Ямал“, — сообщает Telegram-канал „Aviaincedent“.
13 мая «Наш город» сообщал, что Экипажу самолета, летевшему из Тюмени, пришлось работать в кислородных масках. При посадке в аэропорту Толмачево командир запросил аварийное снижение.