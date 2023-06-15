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Самолет не смог вылететь из Тюмени в Санкт-Петербург по техническим причинам

15 июня 2023, 10:02
Фото: 1MI

Из-за технических неполадок самолёт Bombardier не смог вылететь из Тюмени

Пассажирский самолёт Bombardier CRJ200 вернулся на стоянку в аэропорту Рощино. Это произошло по технической причине.

Он должен был вылететь из Тюмени в Санкт-Петербург.

«15.06.2023 06.31 (мск) аэропорт г. Тюмень. При рулении на предварительный старт, ИВПП 21, КВС принял решение о возврате на стоянку по тех. причине. ВС: CRJ2/M рег. 67135, рейс LLM9705 Тюмень — Санкт Петербург. Аксплуатант АО АТК „Ямал“, — сообщает Telegram-канал „Aviaincedent“.

13 мая «Наш город» сообщал, что Экипажу самолета, летевшему из Тюмени, пришлось работать в кислородных масках. При посадке в аэропорту Толмачево командир запросил аварийное снижение.

Экипажу авиарейса Тюмень — Новосибирск потребовались кислородные маски
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#Александр Мязин#Общество#Новости тюмени#Тюменцы#Происшествия#Аэропорт Рощино
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