С начала года в Тюменской области провели почти 180 тысяч теле-ЭКГ

Posted 15 июня 13:38
Published 15 июня 13:38
Modified Сегодня, 06:46
Updated Сегодня, 06:46
Региональная кардиологическая информационная система (РКИС) помогает в организации предоставления телемедицинких услуг в сфере функциональной диагностики. В системе ведётся сбор информации, удаленный анализ результатов ЭКГ, а также ведение и обработка единого архива теле-ЭКГ. Благодаря этому, врач может просмотреть заключения по пациентам, запись самой кардиограммы и описать ее.
Система используется в скорой медицинской помощи города Тюмени для неотложного проведения и описания теле-ЭКГ, в региональном телемедицинском центре для аудита и повторного чтения теле-ЭКГ. Используется также и в приемных отделениях кардиологических клиник для оценки динамики и сопоставления с ЭКГ-архивом.
Сейчас в РКИС работают 47 медицинских организаций, создано 480 учетных записей врачей-консультантов, подключено около 625 единиц медицинского оборудования, что составляет порядка 42% от общего количества медицинского оборудования.
Ключевое преимущество РКИС — это оценка исследований в динамике. Врачам это помогает видеть прогрессирование какого-либо заболевания или стабилизацию состояния при повторном исследовании, а также корректировать терапию. Если случай сложный, то врач может направить теле-ЭКГ в региональный телемедицинский центр для получения консультации в постановке диагноза и назначении терапии.