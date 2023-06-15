С начала года в Тюменской области провели почти 180 тысяч теле-ЭКГ

За шесть месяцев 2023 года в Тюменской области выполнено 178 тысяч теле-ЭКГ. Это в полтора раза больше, чем за аналогичный период прошлого года. В среднем еженедельно выполняется от 8 до 9,5 тысяч таких исследований, сообщает пресс-служба департамента здравоохранения региона.

Региональная кардиологическая информационная система (РКИС) помогает в организации предоставления телемедицинких услуг в сфере функциональной диагностики. В системе ведётся сбор информации, удаленный анализ результатов ЭКГ, а также ведение и обработка единого архива теле-ЭКГ. Благодаря этому, врач может просмотреть заключения по пациентам, запись самой кардиограммы и описать ее. Система используется в скорой медицинской помощи города Тюмени для неотложного проведения и описания теле-ЭКГ, в региональном телемедицинском центре для аудита и повторного чтения теле-ЭКГ. Используется также и в приемных отделениях кардиологических клиник для оценки динамики и сопоставления с ЭКГ-архивом. Сейчас в РКИС работают 47 медицинских организаций, создано 480 учетных записей врачей-консультантов, подключено около 625 единиц медицинского оборудования, что составляет порядка 42% от общего количества медицинского оборудования. Ключевое преимущество РКИС — это оценка исследований в динамике. Врачам это помогает видеть прогрессирование какого-либо заболевания или стабилизацию состояния при повторном исследовании, а также корректировать терапию. Если случай сложный, то врач может направить теле-ЭКГ в региональный телемедицинский центр для получения консультации в постановке диагноза и назначении терапии.