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Posted 15 июня, 13:16

Published 15 июня, 13:16

Modified Сегодня, 13:20

Updated Сегодня, 13:20

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РЖД: Во Владимирской области создадут мультимодальный ТЛК

15 июня 2023, 13:16
В рамках ПМЭФ было подписано соглашение о сотрудничестве между ОАО «РЖД», правительством Владимирской области и «Логистической группой Адмирал» с целью создания мультимодального терминально-логистического комплекса (ТЛК) на территории, прилегающей к станции Болдино на Горьковской железной дороге.

Документ был подписан губернатором Владимирской области Александром Авдеевым, заместителем генерального директора ОАО «РЖД» — начальником Центра фирменного транспортного обслуживания Алексеем Шило и председателем совета директоров «Логистической группы Адмирал» Юрием Саулиди.

В рамках соглашения стороны планируют сотрудничать по вовлечению железнодорожной инфраструктуры для реализации проекта создания терминально-логистического комплекса. В будущем также предполагается расширение взаимодействия в сфере оказания транспортно-логистических услуг.

Основными целями проекта являются привлечение дополнительных грузовых объемов, улучшение транспортной доступности и создание благоприятных условий для развития промышленного потенциала Владимирской области.

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