РЖД и «Уралкалий» заключили соглашение о перевозке минеральных удобрений

Posted 15 июня, 12:09
Published 15 июня, 12:09
Modified Сегодня, 12:14
Updated Сегодня, 12:14
Генеральный директор — председатель правления ОАО «РЖД» Олег Белозёров и председатель совета директоров ПАО «Уралкалий» Дмитрий Осипов подписали документ, устанавливающий основы взаимовыгодного сотрудничества в сфере железнодорожных перевозок продукции, производимой ПАО «Уралкалий».
Соглашение направлено на установление стабильного сотрудничества и предусматривает, что ПАО «Уралкалий» будет предоставлять свои грузы для перевозки железнодорожным транспортом в соответствии с долгосрочными планами и информировать заблаговременно о любых изменениях в объемах перевозок.
В свою очередь, ОАО «РЖД» обязуется осуществлять перевозку грузов компании и применять гибкую тарифную политику согласно установленным нормативным актам.