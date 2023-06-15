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Руководителем управы КАО в Тюмени назначен Олег Савчук. Предыдущего уволили за взятки

15 июня 2023, 08:03
Фото: Тюмень. Администрация города.

Руководителем управы Калининского округа в Тюмени назначен Олег Савчук

В администрации Тюмени очередные кадровые перестановки. На должность главы управы Калининского административного округа назначен Олег Савчук, ранее исполнявший обязанности управы КАО.
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Тюмень

К своим должностным обязанностям он приступил накануне, 14 июня. Соответствующее распоряжение подписал глава администрации Тюмени Руслан Кухарук.

Как рассказали «Нашему Городу» в городской мэрии, ранее Савчук работал на аналогичной должности в управе Ленинского административного округа. В числе его заслуг — благоустройство скверов Юристов, Железнодорожников, Вьюжного, территории у дома № 68 по улице Амурской в рамках нацпроекта «Жилье и городская среда». Два последних пространства вошли в реестр лучших муниципальных практик Минстроя России.

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«Наш Город» писал, что прежний руководитель управы КАО Александр Сухомяткин в сентябре 2022 года был обвинен во взятке в размере 2 миллионов рублей. За коррупцию он также был исключен из партии «Единая Россия». Сухомяткин проработал в должности менее полугода — с июня по сентябрь 2022 года.

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