Руководителем управы КАО в Тюмени назначен Олег Савчук. Предыдущего уволили за взятки

«Наш Город» писал, что прежний руководитель управы КАО Александр Сухомяткин в сентябре 2022 года был обвинен во взятке в размере 2 миллионов рублей. За коррупцию он также был исключен из партии «Единая Россия». Сухомяткин проработал в должности менее полугода — с июня по сентябрь 2022 года.