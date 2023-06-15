Руководителем управы КАО в Тюмени назначен Олег Савчук. Предыдущего уволили за взятки

Posted Сегодня, 08:03
Published Сегодня, 08:03
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Updated Сегодня, 08:05
К своим должностным обязанностям он приступил накануне, 14 июня. Соответствующее распоряжение подписал глава администрации Тюмени Руслан Кухарук.
Как рассказали «Нашему Городу» в городской мэрии, ранее Савчук работал на аналогичной должности в управе Ленинского административного округа. В числе его заслуг — благоустройство скверов Юристов, Железнодорожников, Вьюжного, территории у дома № 68 по улице Амурской в рамках нацпроекта «Жилье и городская среда». Два последних пространства вошли в реестр лучших муниципальных практик Минстроя России.
«Наш Город» писал, что прежний руководитель управы КАО Александр Сухомяткин в сентябре 2022 года был обвинен во взятке в размере 2 миллионов рублей. За коррупцию он также был исключен из партии «Единая Россия». Сухомяткин проработал в должности менее полугода — с июня по сентябрь 2022 года.