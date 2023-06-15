РЭО создал в МГИМО кафедру экономики замкнутого цикла

Денис Буцаев отметил, что в рамках подписанного соглашения будет осуществляться подготовка высококвалифицированных кадров в сфере экономики замкнутого цикла, устойчивого развития, использования принципов ESG с учетом передовых практик и итогов научных разработок. Кроме этого, меморандум предусматривает отбор талантливых студентов через олимпиады, акселераторы, чемпионаты и другие мероприятия