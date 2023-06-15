nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости
nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 09:41

Published Сегодня, 09:41

Modified Сегодня, 09:41

Updated Сегодня, 09:41

Изображение материала

РЭО создал в МГИМО кафедру экономики замкнутого цикла

15 июня 2023, 09:41
На полях двадцать шестого Петербургского международного экономического форума соглашение о сотрудничестве подписали ППК «Российский экологический оператор» и МГИМО.

В рамках данного документа стороны будут совместно реализовывать проекты по образованию и науке в области экономики замкнутого цикла, устойчивого развития и использования принципов ESG.

Издание inkazan.ru сообщает, что документ был подписан генеральным директором ППК «Российский экологический оператор» Денисом Буцаевым и ректором МГИМО Анатолием Торкуновым.

Денис Буцаев отметил, что в рамках подписанного соглашения будет осуществляться подготовка высококвалифицированных кадров в сфере экономики замкнутого цикла, устойчивого развития, использования принципов ESG с учетом передовых практик и итогов научных разработок. Кроме этого, меморандум предусматривает отбор талантливых студентов через олимпиады, акселераторы, чемпионаты и другие мероприятия

В соответствии с заключенным меморандумом Институт международной торговли и устойчивого развития (ИМТУР МГИМО) берет на себя научное сопровождение проектов Российского экологического оператора с участием научного подразделения «Международный центр устойчивого развития».

Чтобы консолидировать представителей предпринимательства и науки в области подготовки высококвалифицированных специалистов, Российский экологический оператор и МГИМО намерены реализовать магистерскую программу «Менеджмент устойчивого развития».

Для сотрудников Российского экологического оператора и всех желающих будут подготовлены программы повышения квалификации в области экономики замкнутого цикла, устойчивого развития, зеленого инвестирования, ESG-рисков и ESG-трансформации.

Для расширения практических компетенций студенты Института международной торговли и устойчивого развития смогут проходить практику в РЭО, в том числе для дипломного проектирования и выполнения научно-исследовательской работы.

Также РЭО и МГИМО планируют совместно разрабатывать материалы учебных курсов и программ для преподавания, проведения консультаций, семинаров, подготовки к изданию совместных учебников и учебных пособий, научных и иных печатных изданий.

Подпишитесь
Цыгане, алкаши и отсутствие автобусов — какой район в Тюмени худший для жизни?
Вчера, 02:53
Температура воздуха в Тюмени вновь идёт на спад: ожидается холодный ветер
Сегодня, 01:39
В Тюмени взлетели цены на моторный газ. А на бензин?
Сегодня, 06:59
Тюменские дети вынуждены учиться в полуразрушенных школах. Фото
Сегодня, 02:27
В Тюмень вернулся смог. Где горит?
Сегодня, 04:06
«Новые люди» помогли тюменским студентам разработать оригинальный бизнес-проект
Сегодня, 06:44