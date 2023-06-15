РЭО создал в МГИМО кафедру экономики замкнутого цикла

Posted Сегодня, 09:41
Published Сегодня, 09:41
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Updated Сегодня, 09:41
В рамках данного документа стороны будут совместно реализовывать проекты по образованию и науке в области экономики замкнутого цикла, устойчивого развития и использования принципов ESG.
Издание inkazan.ru сообщает, что документ был подписан генеральным директором ППК «Российский экологический оператор» Денисом Буцаевым и ректором МГИМО Анатолием Торкуновым.
Денис Буцаев отметил, что в рамках подписанного соглашения будет осуществляться подготовка высококвалифицированных кадров в сфере экономики замкнутого цикла, устойчивого развития, использования принципов ESG с учетом передовых практик и итогов научных разработок. Кроме этого, меморандум предусматривает отбор талантливых студентов через олимпиады, акселераторы, чемпионаты и другие мероприятия
В соответствии с заключенным меморандумом Институт международной торговли и устойчивого развития (ИМТУР МГИМО) берет на себя научное сопровождение проектов Российского экологического оператора с участием научного подразделения «Международный центр устойчивого развития».
Чтобы консолидировать представителей предпринимательства и науки в области подготовки высококвалифицированных специалистов, Российский экологический оператор и МГИМО намерены реализовать магистерскую программу «Менеджмент устойчивого развития».
Для сотрудников Российского экологического оператора и всех желающих будут подготовлены программы повышения квалификации в области экономики замкнутого цикла, устойчивого развития, зеленого инвестирования, ESG-рисков и ESG-трансформации.
Для расширения практических компетенций студенты Института международной торговли и устойчивого развития смогут проходить практику в РЭО, в том числе для дипломного проектирования и выполнения научно-исследовательской работы.
Также РЭО и МГИМО планируют совместно разрабатывать материалы учебных курсов и программ для преподавания, проведения консультаций, семинаров, подготовки к изданию совместных учебников и учебных пособий, научных и иных печатных изданий.