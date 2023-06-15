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РЭО определил направления работы со странами АСЕАН в сфере экономики замкнутого цикла

15 июня 2023, 17:55
Ключевыми моментами международного сотрудничества Российской Федерации стали подготовка профильных кадров, применение инструмента зеленых облигаций, а также обмен технологическими решениями в области построения экономики замкнутого цикла и в сфере обращения с отходами.

Данные направления были озвучены на полях XXVI Петербургского международного экономического форума гендиректором компании «Российский экологический оператор» Денисом Буцаевым, сообщает gorod55.

В рамках сессии ЕАЭС — АСЕАН генеральный директор РЭО рассказал, что в направлении обмена технологическими решениями и передовыми технологиями компания взаимодействует с Китаем. В частности, речь идет о возможности внедрения китайских технологий в Российской Федерации. Кроме того, ведутся переговоры с Мьянмой, Вьетнамом и Индонезией. Стороны рассматривают возможности поставки отечественного технологического оборудования для проектов этих стран. Отмечается, что имеются в виду проекты, которые реализуются на территориях соответствующих государств.

В то же время идет интенсивное обсуждение вопросов, связанных со вторым направлением сотрудничества — выпуском зеленых облигаций. Данный финансовый инструмент уже нашел широкое применение в странах АСЕАН при финансировании проектов по устойчивому развитию. Облигационные займы здесь могут исчисляться десятками миллиардов долларов. РЭО ведет переговоры по поводу проектов, в которых могла бы принять участие Российская Федерация. При этом подразумевается возможность использования инструментов, существующих на рынке нашего государства.

Третье направление предусматривает мероприятия по подготовке профильных кадров, в которых нуждается отечественная отрасль обращения с отходами. Денис Буцаев отметил, что похожие запросы присутствуют и со стороны АСЕАН. Для решения задач в рамках данного направления РЭО предлагает задействовать большой потенциал профильных российских вузов.

Стоит отметить, что в России при поддержке РЭО был создан консорциум вузов. Это объединение, в которое входят свыше сорока российских вузов разного направления, занимающихся подготовкой специалистов для сферы устойчивого развития.

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