РЭО определил направления работы со странами АСЕАН в сфере экономики замкнутого цикла

В рамках сессии ЕАЭС — АСЕАН генеральный директор РЭО рассказал, что в направлении обмена технологическими решениями и передовыми технологиями компания взаимодействует с Китаем. В частности, речь идет о возможности внедрения китайских технологий в Российской Федерации. Кроме того, ведутся переговоры с Мьянмой, Вьетнамом и Индонезией. Стороны рассматривают возможности поставки отечественного технологического оборудования для проектов этих стран. Отмечается, что имеются в виду проекты, которые реализуются на территориях соответствующих государств.