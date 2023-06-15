РЭО направит на развитие экологической отрасли 240 млрд рублей до конца 2024 года

По словам гендиректора РЭО, для реализации целевых показателей развития отрасли, установленных указом главы государства, необходимо направить на строительство новой инфраструктуры порядка 500 миллиардов рублей. На сегодняшний день удалось вложить в реализацию отраслевых проектов 130–140 миллиардов рублей инвестиций. Российский экологический оператор планирует направить на развитие отрасли обращения с отходами еще 100 миллиардов рублей инвестиционных средств до конца следующего года. Буцаев отметил, что намерен в течение второй условной пятилетки, до 2030 года, вложить в отрасль вторую половину намеченного ранее объема инвестиций.