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РЭО направит на развитие экологической отрасли 240 млрд рублей до конца 2024 года

15 июня 2023, 06:46
Фото: piqsels.com
Публично-правовая компания «Российский экологический оператор» (РЭО) направила на развитие экологической отрасли 130–140 миллиардов рублей инвестиций. Кроме того, она намеревается вложить еще 100 миллиардов рублей до конца 2024 года.

Как сообщает gorod55.ru, с таким комментарием на ПМЭФ-2023 выступил глава ППК «РЭО» Денис Буцаев, интервью у которого взял телеканал «Россия-24».

По словам гендиректора РЭО, для реализации целевых показателей развития отрасли, установленных указом главы государства, необходимо направить на строительство новой инфраструктуры порядка 500 миллиардов рублей. На сегодняшний день удалось вложить в реализацию отраслевых проектов 130–140 миллиардов рублей инвестиций. Российский экологический оператор планирует направить на развитие отрасли обращения с отходами еще 100 миллиардов рублей инвестиционных средств до конца следующего года. Буцаев отметил, что намерен в течение второй условной пятилетки, до 2030 года, вложить в отрасль вторую половину намеченного ранее объема инвестиций.

Глава РЭО назвал зеленые облигации наиболее доступным и эффективным инструментом инвестирования в инфраструктуру. Оператор на данный момент выпустил 20 миллиардов облигаций и они, согласно заявлению Буцаева, имели крайне высокий спрос.

Петербургский международный экономический форум — самый масштабный экономический форум в РФ. В этом году он стартовал 14 июня и будет завершен 17 июня. Ведущей темой деловой программы этого года стала «Суверенное развитие — основа справедливого мира. Объединим усилия во имя будущих поколений». Роль организатора мероприятия играет Фонд Росконгресс.

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