РЭО направит на развитие экологической отрасли 240 млрд рублей до конца 2024 года

Posted Сегодня, 06:46
Published Сегодня, 06:46
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Как сообщает gorod55.ru, с таким комментарием на ПМЭФ-2023 выступил глава ППК «РЭО» Денис Буцаев, интервью у которого взял телеканал «Россия-24».
По словам гендиректора РЭО, для реализации целевых показателей развития отрасли, установленных указом главы государства, необходимо направить на строительство новой инфраструктуры порядка 500 миллиардов рублей. На сегодняшний день удалось вложить в реализацию отраслевых проектов 130–140 миллиардов рублей инвестиций. Российский экологический оператор планирует направить на развитие отрасли обращения с отходами еще 100 миллиардов рублей инвестиционных средств до конца следующего года. Буцаев отметил, что намерен в течение второй условной пятилетки, до 2030 года, вложить в отрасль вторую половину намеченного ранее объема инвестиций.
Глава РЭО назвал зеленые облигации наиболее доступным и эффективным инструментом инвестирования в инфраструктуру. Оператор на данный момент выпустил 20 миллиардов облигаций и они, согласно заявлению Буцаева, имели крайне высокий спрос.
Петербургский международный экономический форум — самый масштабный экономический форум в РФ. В этом году он стартовал 14 июня и будет завершен 17 июня. Ведущей темой деловой программы этого года стала «Суверенное развитие — основа справедливого мира. Объединим усилия во имя будущих поколений». Роль организатора мероприятия играет Фонд Росконгресс.