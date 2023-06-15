РЭО и Тамбовская область договорились о запуске проектов ТКО на основе концессий

Posted Сегодня, 11:30
Published Сегодня, 11:30
Modified Сегодня, 11:30
Updated Сегодня, 11:30
Денис Буцаев рассказал о планах реализации на территории Тамбовской области инвестиционных проектов по строительству, реконструкции и модернизации объектов обращения с твердыми коммунальными отходами с использованием концессионных соглашений.
«Данный механизм показал свою востребованность среди российских регионов. На встрече мы также обсудили развитие инфраструктуры обращения с отходами в регионе и перспективные объекты», — сообщил Буцаев.
В рамках заключенного соглашения Российский экологический оператор рассмотрит возможность предоставления Тамбовской области мер поддержки для реализации проектов, предусматривающих строительство и эксплуатацию объектов по обращению с твердыми коммунальными отходами. В том числе с использованием средств от выпуска облигаций РЭО.
ППК «РЭО» основали в 2019 году. Основной задачей компании является создание в Российской Федерации комплексной системы обращения с отходами. Цель — достичь к 2030 году 100-процентного объема сортировки отходов и сократить на пятьдесят процентов объем ТКО, захораниваемых на полигонах. Таких показателей достичь невозможно без формирования в стране экономики замкнутого цикла.