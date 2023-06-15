РЭО и Тамбовская область договорились о запуске проектов ТКО на основе концессий

ППК «РЭО» основали в 2019 году. Основной задачей компании является создание в Российской Федерации комплексной системы обращения с отходами. Цель — достичь к 2030 году 100-процентного объема сортировки отходов и сократить на пятьдесят процентов объем ТКО, захораниваемых на полигонах. Таких показателей достичь невозможно без формирования в стране экономики замкнутого цикла.