РЭО и Сбер подписали договор о софинансировании концессий в сфере обращения с ТКО

Posted Сегодня, 13:11
Published Сегодня, 13:11
Modified Сегодня, 13:11
Updated Сегодня, 13:11
Буцаев подчеркнул важность концессионного механизма в области обращения с твёрдыми коммунальными отходами. Он привёл статистику, согласно которой в минувшем году было заключено 20 концессионных соглашений, их стоимость превысила 42 млрд рублей. В этом году данная работа продолжается, пишет gorod55.ru.
Эксперт напомнил, что Российский экологический оператор финансирует концессии посредством долгосрочных льготных кредитов. По словам Дениса Буцаева, для привлечения средств выпускаются облигации оператора. Полученными от их размещения средствами можно финансировать до 95% стоимости проекта.
Подписанное между РЭО и Сбером соглашение подразумевает совместную разработку или доработку типовых решений для софинансирования инвестиционных проектов в отрасли обращения с ТКО. Такое взаимодействие значительно уменьшит сроки предоставления финансирования концессий.
Целевые проекты, на которые будет распространяться финансирование сторон, касаются строительства и реконструкции объектов обращения с ТКО. В их рамках будет выработан единый стандарт участия Сбера и РЭО в реализации инфраструктурных проектов в данной области. Также целью является сотрудничество для повышения эффективности деятельности Сбера и РЭО в отрасли обращения с отходами.