РЭО и Сбер подписали договор о софинансировании концессий в сфере обращения с ТКО

Целевые проекты, на которые будет распространяться финансирование сторон, касаются строительства и реконструкции объектов обращения с ТКО. В их рамках будет выработан единый стандарт участия Сбера и РЭО в реализации инфраструктурных проектов в данной области. Также целью является сотрудничество для повышения эффективности деятельности Сбера и РЭО в отрасли обращения с отходами.