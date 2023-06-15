РЭО и Курская область заключили договор о сотрудничестве

Как пишет издание gorod55.ru, генеральный директор РЭО Денис Буцаев рассказал о том, что в рамках заключенного с Романом Старовойтом соглашения будет совместно разрабатываться план мероприятий по реализации инвестиционных проектов создания в регионе объектов по обращению с твердыми коммунальными отходами. В том числе проекты планируют реализовывать на основе концессионных соглашений. Буцаев отметил, что этот механизм уже показал свою востребованность относительно развития инфраструктуры по обращению с твердыми коммунальными отходами среди регионов Российской Федерации.