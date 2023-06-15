РЭО и Курская область заключили договор о сотрудничестве

Posted Сегодня, 11:45
Published Сегодня, 11:45
Modified Сегодня, 11:45
Updated Сегодня, 11:45
В его рамках будут совместно реализовывать проекты по развитию в регионе инфраструктуры по обращению с твердыми коммунальными отходами, в том числе на основе концессионных соглашений.
Как пишет издание gorod55.ru, генеральный директор РЭО Денис Буцаев рассказал о том, что в рамках заключенного с Романом Старовойтом соглашения будет совместно разрабатываться план мероприятий по реализации инвестиционных проектов создания в регионе объектов по обращению с твердыми коммунальными отходами. В том числе проекты планируют реализовывать на основе концессионных соглашений. Буцаев отметил, что этот механизм уже показал свою востребованность относительно развития инфраструктуры по обращению с твердыми коммунальными отходами среди регионов Российской Федерации.
Также компания «РЭО» и администрация Курской области определят источники финансирования инвестпроектов на территории региона и рассмотрят возможности предоставления поддержки проектам от Российского экологического оператора.
Кроме этого, в соглашении предусмотрены положения об информационном взаимодействии и поддержке в вопросах организации деятельности по сбору и утилизации ТКО.