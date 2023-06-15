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РЭО и Курская область заключили договор о сотрудничестве

15 июня 2023, 11:45
Фото: 1MI
На полях двадцать шестого Петербургского международного экономического форума глава ППК «Российский экологический оператор» Денис Буцаев и губернатор Курской области Роман Старовойт заключили договор о сотрудничестве.

В его рамках будут совместно реализовывать проекты по развитию в регионе инфраструктуры по обращению с твердыми коммунальными отходами, в том числе на основе концессионных соглашений.

Как пишет издание gorod55.ru, генеральный директор РЭО Денис Буцаев рассказал о том, что в рамках заключенного с Романом Старовойтом соглашения будет совместно разрабатываться план мероприятий по реализации инвестиционных проектов создания в регионе объектов по обращению с твердыми коммунальными отходами. В том числе проекты планируют реализовывать на основе концессионных соглашений. Буцаев отметил, что этот механизм уже показал свою востребованность относительно развития инфраструктуры по обращению с твердыми коммунальными отходами среди регионов Российской Федерации.

Также компания «РЭО» и администрация Курской области определят источники финансирования инвестпроектов на территории региона и рассмотрят возможности предоставления поддержки проектам от Российского экологического оператора.

Кроме этого, в соглашении предусмотрены положения об информационном взаимодействии и поддержке в вопросах организации деятельности по сбору и утилизации ТКО.

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