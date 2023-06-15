Реконструкция Метелевских водоочистных сооружений выходит на новый этап

После реконструкции сооружения будут работать по классической схеме очистки речной воды, но технологии будут усовершенствованы. В смесителях установят мешалки для лучшего перемешивания исходной воды с реагентами, а отстойники разделят на три части. Кроме классической зоны отстаивания воды, здесь будет оборудовано два дополнительных этапа водоочистки: рециркуляторы помогут существенно улучшить хлопьеобразование, а тонкослойные модули очистят воду даже от самых мелких загрязнений. На этап фильтров ресурс придет более чистый.