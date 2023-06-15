Реконструкция Метелевских водоочистных сооружений выходит на новый этап

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Ход работ по реконструкции одного из основных водоочистных сооружений города и исполнение обязательств предприятия по концессионным соглашениям оценили депутаты Тюменской областной Думы на выездном заседании комитета по экономической политике и природопользованию.
«Работы проводим без остановки водозабора. Сооружения работают штатно, ежедневно подавая в город порядка 90-100 тысяч кубических метров чистой воды. Реконструкция поможет нам существенно улучшить технологию водоподготовки. Здесь будет применяться наиболее современное и технологически-правильное оборудование, которое позволит более эффективно очищать даже нашу сложную реку. Мы и сейчас подаем в город воду, соответствующую СанПиНу, после реконструкции показатели существенно улучшатся», — пояснила генеральный директор «Росводоканад Тюмень» Ольга Сарбаева.
После реконструкции сооружения будут работать по классической схеме очистки речной воды, но технологии будут усовершенствованы. В смесителях установят мешалки для лучшего перемешивания исходной воды с реагентами, а отстойники разделят на три части. Кроме классической зоны отстаивания воды, здесь будет оборудовано два дополнительных этапа водоочистки: рециркуляторы помогут существенно улучшить хлопьеобразование, а тонкослойные модули очистят воду даже от самых мелких загрязнений. На этап фильтров ресурс придет более чистый.
«Работы идут полным ходом — реконструкция в установленные сроки будет завершена. Концедент контролирует все этапы — мы видим модернизацию и полное перевооружение объекта, видим высокую культуру производства работ», — отметил заместитель губернатора Тюменской области Вячеслав Вахрин.
Сейчас предприятие работает по трем концессионным соглашениям, заключённым с правительством региона, администрациями областного центра и Тюменского района.
«Только в Тюменском районе Росводоканалу предстоит построить 500 километров сетей водоснабжения и водоотведения. Несколько десятков тысяч домов будет подключено к чистой воде. Работы проводятся всесторонние, применяются современные технологии, реконструируются и строятся сети. Водоканалу удалось снизить потери воды при транспортировке до 11%, тогда как норматив, поставленный субъектам 27%, а в среднем в стране 40% чистой воды не доходит до потребителя», — отметила председатель комитета по экономической политике и природопользованию Тюменской областной Думы Инна Лосева.
«В Тюмени в 2017 году было заключено одно из первых концессионных соглашений, нацеленных на модернизацию объектов водоснабжения и водоотведения. Сегодня из 179 запланированных объектов построено и реконструировано 116. Мы увидели, что водоканал ведет работу, позволяющую в разы увеличить производительность и эффективность предприятия. Концессия — очень эффективный инструмент государственно-частного партнерства», — резюмировала заместитель председателя Тюменской областной Думы Галина Резяпова.
Справка о компании
Предприятия группы компаний «Росводоканал» обеспечивают чистой водой 7 млн жителей в Архангельске, Барнауле, Воронеже, Краснодаре, Липецке, Омске, Оренбурге, Орске, Южно-Сахалинске, Тюмени и Тюменском районе; ежегодно подают в сеть 700 млн кубометров воды и принимают на очистку 545 млн кубометров стоков. Компания эксплуатирует 20,3 тысяч км водопроводных и канализационных сетей. На долю Росводоканала приходится 26% рынка водоснабжения и водоотведения (ВиВ), обслуживаемого частными операторами. Общая численность сотрудников более 12 тысяч человек.
Росводоканал — один из лидеров отрасли по объему привлеченных средств на развитие систем ВиВ. C 2007 года предприятия группы реализует инвестиционные программы по модернизации коммунальной инфраструктуры на общую сумму 209,097 млрд рублей. Росводоканал следует международным принципам ESG. С 2010 по 2022 гг. на природоохранную деятельность направлено более 4,958 млрд руб. С 2020 года Росводоканал является стратегическим партнером ВЭБ.РФ по реализации проектов в коммунальной отрасли России.