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Недостроенный торговый центр и парковку продали в Тюмени за 68 млн рублей. Фото

15 июня 2023, 14:29
Фото: Скрин ГИС Торги

В Тюмени на объездной продали недостроенный торговый центр и парковку за 68 млн руб

В областной столице завершили торги на право выкупа недостроенного торгового центра. Здание выкупил инвестор за 68 млн рублей.

По данным сайта ГИС Торги, объект недвижимости продали 9 июня. Готовность здания составляет 48%, оно расположено на улице Федюнинского, 73, в Тюмени. Здание принадлежало компании «АИЖК по Тюменской области». Ранее на верхних этажах планировалось разместить парковку.

Победителей торгов стал Хусейн Измаилов.

О продаже объекта «Наш город» сообщал в конце апреля. Работы по возведению здания начались в 2013 году, но через два года были приостановлены.

В Тюмени на продажу выставят недостроенную парковку. Стоимость — 68 миллионов рублей
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#Александр Мязин#Общество#Новости тюмени#Тюменцы#Работа#Бизнес
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