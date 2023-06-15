Недостроенный торговый центр и парковку продали в Тюмени за 68 млн рублей. Фото

Posted Сегодня, 14:29
Published Сегодня, 14:29
Modified Сегодня, 14:29
Updated Сегодня, 14:29
По данным сайта ГИС Торги, объект недвижимости продали 9 июня. Готовность здания составляет 48%, оно расположено на улице Федюнинского, 73, в Тюмени. Здание принадлежало компании «АИЖК по Тюменской области». Ранее на верхних этажах планировалось разместить парковку.
Победителей торгов стал Хусейн Измаилов.
О продаже объекта «Наш город» сообщал в конце апреля. Работы по возведению здания начались в 2013 году, но через два года были приостановлены.