Налоговики банкротят в Тюмени поставщика кабеля. Фирма выполняла госконтракты

Posted Сегодня, 14:00
Published Сегодня, 14:00
Modified Сегодня, 14:00
Updated Сегодня, 14:00
В настоящий момент заседание по делу №А70-12772/2023 ещё не назначено.
По данным СБИС, ООО «Союз-Энерго» занимается оптовыми поставками кабеля и электрооборудования. В организации числятся 16 человек, в 2021 году выручка составила 207 млн рублей. Известно, что компания участвовала в торгах для распределения госконтрактов, 3 из них были выиграны. В Тюменской области фирма занимала 8 место по обороту в сфере «электрооборудование».
Ранее «Наш город» сообщал, что тюменская свиноводческая ферма задолжала более 30 млн рублей. Предприятие в стадии банкротства.