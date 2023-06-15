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Налоговики банкротят в Тюмени поставщика кабеля. Фирма выполняла госконтракты

15 июня 2023, 14:00
Фото: 1MI

В Тюмени банкротят ООО «Союз-Энерго», долги более 8 млн рублей

Тюменские налоговики банкротят ООО «Союз-Энерго». В настоящий момент компания имеет долги на 8 млн рублей по исполнительным листам.

В настоящий момент заседание по делу №А70-12772/2023 ещё не назначено.

По данным СБИС, ООО «Союз-Энерго» занимается оптовыми поставками кабеля и электрооборудования. В организации числятся 16 человек, в 2021 году выручка составила 207 млн рублей. Известно, что компания участвовала в торгах для распределения госконтрактов, 3 из них были выиграны. В Тюменской области фирма занимала 8 место по обороту в сфере «электрооборудование».

Ранее «Наш город» сообщал, что тюменская свиноводческая ферма задолжала более 30 млн рублей. Предприятие в стадии банкротства.

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#Александр Мязин#Общество#Новости тюмени#Тюменцы#Бизнес#Деньги
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