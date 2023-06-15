Налоговики банкротят в Тюмени поставщика кабеля. Фирма выполняла госконтракты

По данным СБИС, ООО «Союз-Энерго» занимается оптовыми поставками кабеля и электрооборудования. В организации числятся 16 человек, в 2021 году выручка составила 207 млн рублей. Известно, что компания участвовала в торгах для распределения госконтрактов, 3 из них были выиграны. В Тюменской области фирма занимала 8 место по обороту в сфере «электрооборудование».