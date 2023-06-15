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На ПМЭФ-2023 банк «Траст» и «Ростелеком» подписали соглашение о совместной работе

15 июня 2023, 09:26
Фото: 1MI
15 июня на площадке XXVI ПМЭФ директор департамента корпоративного управления бизнесом банка непрофильных активов «Траст» Сергей Чаннов и старший вице-президент по работе с корпоративным и государственным сегментами «Ростелекома» Валерий Ермаков подписали соглашение о развитии цифровой экономики.

Меморандум предполагает сотрудничество «Траста» и «Ростелекома» в рамках Стратегии развития информационного общества в Российской Федерации на 2017–2030 годы. Компании будут вместе работать над развитием цифровой инфраструктуры и информационной безопасности, а также разработкой и внедрением цифровых решений в рамках импортозамещения.

«Специалисты „Траста“ выстраивают в банке собственный ландшафт, и „Ростелеком“ выступает нашим партнером в этом проекте. В центрах хранения данных (ЦОД) компании мы размещаем серверное оборудование, системы хранения данных. Также мы расширяем нашу работу в области цифровизации взаимодействия с государственными органами, например при работе в Системе межведомственного электронного взаимодействия (СМЭВ)», — прокомментировал Сергей Чаннов, директор департамента корпоративного управления бизнесом банка непрофильных активов «Траст».

«Финансовая отрасль — один из лидеров внедрения цифровых инноваций в нашей стране. Поэтому наши партнеры в этой сфере крайне заинтересованы в мощной и надежной цифровой инфраструктуре. Совместно с банком „Траст“ мы сможем сделать общий вклад в развитие отечественных решений, востребованных в отрасли», — прокомментировал Валерий Ермаков, старший вице-президент по работе с корпоративным и государственным сегментами «Ростелекома».

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